"ВТБ Лизинг" поставит оборудование Ростелекому на 5,5 млрд руб.

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - "ВТБ Лизинг" поставит ПАО "Ростелеком" оборудование на условиях финансового лизинга на сумму 5,5 млрд рублей с учетом НДС, говорится в сообщении лизинговой компании.

В рамках этого проекта компании заключили 19 договоров лизинга сроком на пять лет. Представитель "ВТБ Лизинга" пояснил, что речь идет о поставке сетевого и серверного оборудования.

"Ростелеком" и "ВТБ Лизинг" сотрудничают с середины 2019 года, с этого момента компания поставила в лизинг телеком-оператору оборудование на сумму 12,5 млрд руб. с учетом НДС.

"Был заключен пул лизинговых сделок на поставку сетевого и серверного оборудования, систем хранения данных, а также широкого перечня телекоммуникационной и IT-техники. Большая часть поставок осуществлялась для обеспечения оказания услуг по государственным контрактам в рамках проектов цифровизации экономики РФ", - отмечается в сообщении компании.