Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,7%

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен большинства blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры из-за опасений, что восстановление мировой экономики замедлится в условиях роста числа зараженных COVID-19 и что в ряде стран могут быть введены новые ограничительные меры; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,3-0,7%, при этом лучше рынка выглядят бумаги металлургов.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3 723,1 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1 584,35 пункта (-0,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1%.

Доллар вырос до 74,04 рубля (+0,28 рубля).

Подешевели акции Сбербанка (-0,9% и -0,7% "префы"), UC Rusal (-0,9%), "АЛРОСА" (-0,7%), "Газпрома" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "Татнефти" (-0,6%), ВТБ (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), "Северстали" (-0,5%), "Норникеля" (-0,5%), "РусГидро" (-0,4%), "Московской Биржи" (-0,3%), "Роснефти" (-0,3%), "Газпром нефти" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Подорожали акции "ММК" (+1%), "Яндекса" (+0,8%), Polymetal (+0,8%), ПАО "Полюс" (+0,6%), расписки Ozon (+0,5%), бумаги "НЛМК" (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%), расписки TCS Group (+0,3%).

Комментарии аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в понедельник слабо негативный, валютный рынок сигнализирует о бегстве инвесторов от риска. Промышленные металлы дорожают, но нефть находится под давлением опасений относительно новых мер социальной дистанции в ряде стран.

В Азии динамика индексов смешанная. Распространение COVID-19-Delta сдерживает оптимизм игроков, которые также проявляют осторожность перед заседанием Федрезерва США.

Давление на нефть в понедельник оказывает ряд факторов. По данным Baker Hughes, число активных нефтяных буровых в США выросло за прошлую неделю на 7 единиц - до 387 штук. Помимо этого, на рынке сохраняются опасения, что текущее распространение Delta варианта COVID-19 приведет к новым карантинным мерам в различных странах, как это уже случилось в Сингапуре и Южной Корее, считает Кочетков.

Как отмечает генеральный директор ИК "Иволга Капитал" Андрей Хохрин, ослабление доллара выступает положительным фактором для рынков акций. Американские фондовые индексы накопили дороговизну, низкую волатильность, почти безоткатный тренд повышения - то есть серьезный риск глубокой коррекции. Движение американских индексов вверх напоминает типичную игру на разорение держателей "коротких" позиций. Поэтому движение вверх имеет шансы на продолжение, рынки к коррекции еще не готовы.

На рынке акций РФ на минувшей неделе откат нефти привел к выводу средств сомневающихся в росте, что сбило "навес" продаж. В то же время, процентный скачок вверх по ключевой ставке ЦБ РФ нельзя назвать позитивом для рынка акций, хотя этот подъем ставки был заранее заложен в цены акций.

В США индексы акций в пятницу выросли на 0,7-1% и обновили максимумы, Dow Jones (+0,7%) впервые в истории преодолел отметку 35 тыс. пунктов на фоне продолжающегося сезона корпоративной отчетности в США. Все три основных индекса прибавили более 1% по итогам недели.

Участники рынка ждут очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое пройдет на этой неделе. Также на предстоящей неделе будут опубликованы финансовые отчеты ряда технологических гигантов, включая Tesla, Apple, Alphabet, Microsoft и Amazon.

В Азии в понедельник динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 1%, китайский Shanghai Composite потерял 2,4%, гонконгский Hang Seng снижается на 3,6%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%).

На нефтяном рынке цены утром в понедельник снижаются из-за опасений по поводу ослабления мирового спроса на сырье на фоне роста числа зараженных COVID-19 и введения новых ограничительных мер в ряде стран; цена Brent находится на $0,4 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на "Мосбирже" в пятницу. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $73,31 за баррель (-1,1% и +0,4% в пятницу), сентябрьская цена WTI - $71,24 за баррель (-1,2% и +0,2% в пятницу).

Фьючерсы на обе марки демонстрировали волатильность в течение прошлой недели, восстанавливаясь после обвала 19 июля и завершив неделю подъемом на 0,7%.

Между тем эксперты говорят, что фундаментальные факторы остаются устойчивыми, а рост темпов вакцинации сокращает вероятность введения новых полноценных локдаунов, что в дальнейшем может оказать поддержку рынку.