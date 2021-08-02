"Аэрофлот" начал пассажирские перевозки из Красноярска в Южно-Сахалинск

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Аэрофлот" в минувшее воскресенье выполнила первый авиарейс по маршруту Красноярск - Южно-Сахалинск - Красноярск, сообщает пресс-служба правительства региона в понедельник.

Это авиационное направление запущено по поручению губернатора региона Валерия Лимаренко с целью "улучшить доступность перелетов с Сахалина на материк в сезон отпусков".

"Сейчас нужно готовиться к тому, что к 1 сентября люди уже будут возвращаться из отпусков, и, конечно, нужно было снять проблему нехватки авиарейсов. Для этого мы запустили рейс в Красноярск. Красноярск - это крупный авиационный хаб, и мы рассчитываем, что он позволит жителям Сахалинской области без проблем вылететь на материк и вернуться домой", - отметил губернатор.

Он добавил, что полеты из Южно-Сахалинска в Москву и обратно - "самое загруженное направление" в регионе.

Рейсы из Красноярска на Сахалин и обратно выполняются на Boeing 737-800 по вторникам, пятницам, субботам и воскресеньям до конца августа, после чего будет принято дальнейшее решение. Цена перелета в одну сторону - от 5 тыс. 590 рублей. Через Красноярск сахалинцы смогут летать в Краснодар, Сочи, Анапу, Симферополь, Санкт-Петербург и в Москву, отмечает пресс-служба. Последний раз рейсы из Красноярска в Южно-Сахалинск и обратно выполнялись в 2008 году.