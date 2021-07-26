Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:50Заразились
на 26.07В России 6 149 780+23 239В мире 194 163 189+432 282

За первое полугодие 2021 года бензин подорожал у производителей в РФ на 27,2%

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - За первое полугодие 2021 года бензин подорожал у производителей в РФ на 27,2% относительно начала года. По сравнению с январем-июнем 2020 года рост составил 21,7%.

Рост цены производителей на бензин в РФ в июне 2021 года ускорился до 3,4% после незначительного повышения в мае (на 0,9%), снижения в апреле (на 0,2%), скачка в марте (на 8,2%), роста в феврале (на 3,0%) и еще более значительного скачка в январе (на 8,5%). Это следует из данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Потребительские цены на бензин в июне 2021 года в среднем по стране превышали цены производителей в 2 раза (в июне 2020 года - в 2,1 раза).

Соотношение цены на нефть внутри страны с ее ценой на мировом рынке в мае составило 76,1% (в июне 2020 года - 58,0%).

Росстат

Новости

Цены на заправках Москвы ускорили рост

Банки РФ в I полугодии увеличили прибыть почти вдвое

Курс биткойна подскочил на 20%, достиг максимума за шесть недель

"Магнит" и Wildberries запустили совместную экспресс-доставку продуктов

Etalon решила купить имущественный комплекс "Электрозавода" в Москве

"ЭкоНива" попросила суд расторгнуть опционные соглашения с РСХБ

Рубль в понедельник утром незначительно снижается к доллару и евро

Рубль в понедельник утром незначительно снижается к доллару и евро

Шувалова назначили главой госкорпорации ВЭБ сроком на пять лет

GM второй раз отзывает электромобили Chevrolet Bolt из-за угрозы возгорания

GM второй раз отзывает электромобили Chevrolet Bolt из-за угрозы возгорания
Пандемия коронавируса

РФПИ заверил, что пересмотр соглашения о поставках "Спутника V" Аргентине не обсуждается

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');