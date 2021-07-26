За первое полугодие 2021 года бензин подорожал у производителей в РФ на 27,2%

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - За первое полугодие 2021 года бензин подорожал у производителей в РФ на 27,2% относительно начала года. По сравнению с январем-июнем 2020 года рост составил 21,7%.

Рост цены производителей на бензин в РФ в июне 2021 года ускорился до 3,4% после незначительного повышения в мае (на 0,9%), снижения в апреле (на 0,2%), скачка в марте (на 8,2%), роста в феврале (на 3,0%) и еще более значительного скачка в январе (на 8,5%). Это следует из данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Потребительские цены на бензин в июне 2021 года в среднем по стране превышали цены производителей в 2 раза (в июне 2020 года - в 2,1 раза).

Соотношение цены на нефть внутри страны с ее ценой на мировом рынке в мае составило 76,1% (в июне 2020 года - 58,0%).