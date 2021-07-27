Фондовые рынки Европы завершили торги без единой динамики

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы продемонстрировали разнонаправленные изменения в понедельник.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов опустился на 0,08% и составил 461,14 пункта. Британский индикатор FTSE 100 снизился на 0,03%, германский DAX - на 0,32%. В то же время французский CAC 40 вырос на 0,15%, итальянский FTSE MIB - на 0,68%, испанский IBEX 35 - на 0,67%.

Инвесторы анализируют финансовую отчетность компаний и ждут заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут подведены на этой неделе в среду.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания на минувшей неделе ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%. При этом ЕЦБ обозначил новые ориентиры для будущего направления денежно-кредитной политики (forward guidance) в соответствии с недавним пересмотром стратегии. Совет управляющих ЕЦБ ожидает, что ключевые ставки останутся на текущих уровнях или ниже до тех пор, пока инфляция не достигнет 2% существенно раньше окончания горизонта прогнозирования и будет устойчиво держаться на этом уровне до конца прогнозного периода.

Индекс доверия германских предпринимателей к экономике страны в июле неожиданно снизился на фоне роста числа случаев заражения коронавирусом и проблем с поставками. Значение индикатора, рассчитываемого мюнхенским институтом экономических исследований Ifo, в этом месяце уменьшилось до 100,8 пункта по сравнению с пересмотренными 101,7 пункта в июне, когда индекс достиг максимального уровня за два с половиной года. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост показателя до 102,1 пункта. Респонденты The Wall Street Journal ожидали повышения до 102,5 пункта.

Акции Ryanair Holdings Plc подорожали в понедельник на 3,8% на торгах в Дублине и на 4% - в Лондоне, оказавшись в числе лидеров роста среди компонентов Stoxx Europe 600. Ирландская компания, крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер, увеличила чистый убыток на 47% в первом квартале 2022 финансового года, но выручка существенно выросла.

Цена бумаг Royal Philips NV упала на торгах в Амстердаме на 4,2%. Нидерландская компания, выпускающая потребительские товары и медицинское оборудование, зафиксировала снижение чистой прибыли во втором квартале 2021 года на фоне списания в размере 250 млн евро, но увеличила выручку. Компания также объявила о запуске программы обратного выкупа акций на сумму 1,5 млрд евро.

Бумаги Credit Suisse Group AG прибавили в цене 1,8%. Швейцарский банк достиг соглашения об урегулировании претензий с бывшим топ-менеджером Икбалом Ханом и следователями, связанных со скандалом со слежкой.

Котировки акций ABB Ltd. опустились на торгах в Стокгольме на 0,3%. Шведско-швейцарский производитель электротехнического оборудования продает подразделение механических силовых трансмиссий Dodge американской RBC Bearings Inc. за $2,9 млрд.

В лидеры падения вышли акции Prosus NV, объединившей международные интернет-активы южноафриканского холдинга Naspers (в России владеет Avito и долей в Mail.ru Group). Котировки бумаг компании снизились на торгах в Амстердаме на 8,8% на фоне ужесточения мер Пекина против китайского интернет-гиганта Tencent Holdings, в котором Prosus принадлежит 28,9% акций. Государственное управление по контролю за рынком КНР (SAMR) обязало Tencent отказаться от эксклюзивных лицензионных музыкальных прав в течение 30 дней и выплатить штраф в размере 500 тыс. юаней ($77,1 тыс.) в связи с нарушением антимонопольного законодательства, говорится в сообщении регулятора.