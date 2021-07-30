Европейские индексы выросли на отчетах компаний, итогах заседания ФРС

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Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы выросли по итогам торгов в четверг, трейдеры анализировали квартальные результаты компаний и итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,46% и составил 463,84 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 вырос на 0,88%, германский DAX - на 0,45%, французский CAC 40 - на 0,37%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 1,01% и 0,6% соответственно.

Федрезерв заявил по итогам заседания 27-28 июля, что американская экономика продолжает восстанавливаться, несмотря на возобновившийся рост заболеваемости COVID-19 и центробанк не намерен спешить со сворачиванием стимулов. Как сообщалось, ФРС сохранила базовую ставку в диапазоне 0-0,25% годовых и пообещала продолжать ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности". Руководители Федрезерва дали понять, что они продвинулись в обсуждении вопроса об уменьшении объемов выкупа активов, однако по-прежнему не решили, когда стоит приступить к сокращению.

Председатель ФРС Джером Пауэлл признал, что в этом году потребительские цены в США растут намного быстрее, чем прогнозировал он и другие представители Федрезерва. Инфляция "может оказаться более высокой и устойчивой, чем мы ожидали", сказал Пауэлл в ходе традиционной пресс-конференции после окончания июльского заседания американского ЦБ. В то же время он отметил, что усиление инфляции в США является временным, и как только экономика вернется в нормальное русло, потребительские цены, вероятно, снизятся.

Опубликованные в четверг статистические данные указали, что число безработных в Германии в июле снизилось больше, чем ожидалось. Количество безработных в Германии в текущем месяце уменьшилось на 91 тыс., безработица составила 5,7%, свидетельствуют данные Федерального агентства по трудоустройству ФРГ. Эксперты в среднем ожидали снижения числа безработных в июле на 28 тыс. и прогнозировали безработицу на уровне 5,8%. Потребительские цены в Германии в июле взлетели на 3,8% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Это максимальные темпы повышения с декабря 1993 года. Инфляция в помесячном выражении составила 0,9%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 3,3% и второго - на 0,5%, сообщает Trading Economics.

Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в июле 2021 года поднялся до рекордных 119 пунктов, свидетельствуют данные Европейской комиссии. В июне значение индекса составляло 117,9 пункта. Аналитики в среднем ожидали повышения июльского индекса до 118,5 пункта, сообщает Trading Economics.

Акции Royal Dutch Shell Plc подорожали на 3,8%. Британо-нидерландская нефтегазовая компания зафиксировала чистую прибыль во втором квартале 2021 года после убытка годом ранее.

Цена бумаг Airbus SE повысилась на 0,6%. Европейская аэрокосмическая корпорация во втором квартале 2021 года зафиксировала чистую прибыль в размере 1,87 млрд евро по сравнению с чистым убытком в 1,44 млрд евро за аналогичный период предыдущего года.

Бумаги Nokia Corp. подскочили на 4,6%. Финский производитель телекоммуникационного оборудования отчитался о чистой прибыли, превзошедшей прогнозы аналитиков, во втором квартале и улучшил финансовый прогноз.

Котировки акций Volkswagen AG выросли на 1,7%. Германский автоконцерн улучшил прогноз операционной рентабельности продаж на 2021 год, вернувшись на прибыльный уровень во втором квартале и зафиксировав рост выручки на 64%.

Акции Credit Suisse AG подешевели на 2%. Швейцарский банк сократил чистую прибыль во втором квартале текущего года на 78%, при этом показатель оказался хуже ожиданий аналитиков.