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"Мегафон" начал тестирование собственного голосового ассистента

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Мегафон" запустило в тестовом режиме работа собственного голосового ассистента "Еву" для абонентов из Московского региона, сообщила компания. Оператор планирует, что ассистент заработает в полноценном режиме осенью.

"Ева" может принимать входящие вызовы, определять источник и цель звонка, поддерживать разговоры и переводить пропущенный разговор в текстовый формат в мессенджер абонента.

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"На этапе пилота мы продолжаем совершенствовать решение, дополняя его новыми функциями и возможностями. В будущем "Ева" сможет не только принимать, но и совершать звонки за абонента", - приводятся в сообщении слова коммерческого директора "Мегафона" Влада Вольфсона.

Помимо "Евы", у "Мегафона" есть виртуальный помощник "Елена", который отвечает на вопросы об услугах для абонентов.

МТС запустила собственного голосового помощника "Марвин" в прошлом году. Базовая версия "Марвина" позволяет включать музыку и аудиокниги, устанавливать напоминания и будильник, искать информацию в интернете, узнавать погоду и новости, а также управлять устройствами умного дома.

Также цифровых ассистентов или голосовых помощников имеют и другие операторы.

Мегафон

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