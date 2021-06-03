"Тинькофф" открыл всем сотовым абонентам доступ к ассистенту Олегу

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Группа "Тинькофф" открыл абонентам всех российских сотовых операторов бесплатный доступ к своему голосовому ассистенту Олегу, сообщил "Ведомостям" представитель экосистемы и добавил, что сервис настроен на защиту пользователя от спама.

Ассистент, как и предыдущая версия, может принимать, записывать и представлять сообщения звонящего в виде текста. Однако если на телефон поступает звонок с неизвестного номера, и абонент на него не отвечает, подключается Олег и начинает отвечать сам.

"Искусственный интеллект либо по номеру телефона, либо по ключевым словам определит, что в диалог пытается вступить спамер или мошенник или же, наоборот, законопослушный курьер, и на основании этих выводов выстроит общение", - рассказал представитель банку.

Затем абонент получит аудиозапись разговора с расшифровкой. Если он еще и установит определитель входящих номеров от "Тинькофф", который будет маркировать скомпрометированные или проверенные номера, он будет лучше понимать, стоит ли отвечать на вызов, добавил собеседник издания.

Для клиентов "Тинькофф банка" и его виртуального оператора "Тинькофф мобайл" антифрод-система банка автоматически определяет мошеннические и спам-звонки, может сразу блокировать их и перенаправлять на голосового ассистента, пользователи бесплатной версии сами принимают решение, отвечать на звонок или нет.

Ассистента Олега можно активировать с помощью ботов социальных сетей или в мобильном приложении банка для тех клиентов "Тинькофф", которые не пользуются "Тинькофф мобайлом". Устанавливать ПО "Тинькофф" для этого не обязательно, пишет газета.

Этой акцией группа "Тинькофф" рассчитывает "привлечь к себе внимание потенциальных клиентов, продемонстрировать качество и практическую ценность своих финтех-продуктов, в данном случае – через уникальный IT-сервис", заключил представитель группы.