Олово подорожало до очередного рекорда

Цена металла впервые поднялась выше отметки в $34 тыс. за тонну

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Олово подорожало до очередного рекорда, впервые поднявшись выше отметки в $34 тыс. за тонну, сообщает Trading Economics.

Эксперты опасаются, что новая волна заболеваемости COVID-19 создаст дефицит на рынке в условиях высокого спроса.

Спрос на электронику и компьютеры, подскочивший в результате пандемии коронавируса, продолжает расти. В то же время быстрое распространение нового штамма COVID-19 "дельта" в странах Азии и Африки усугубляет логистические проблемы, которые и без того затрудняют поставки олова на мировой рынок, отмечают эксперты.

Так, в Мьянме, занимающей третье место в мире по объемам производства олова, отмечен пик заболеваемости COVID-19.