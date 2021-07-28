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Nissan в первом финансовом квартале увеличил выручку на 71%

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Японская Nissan Motor Co. получила чистую прибыль в первом финансовом квартале по сравнению с убытком годом ранее и увеличила выручку на 71%.

Как говорится в пресс-релизе автопроизводителя, чистая прибыль в первом финквартале, завершившемся 30 июня, составила 114,53 млрд иен ($1,04 млрд) по сравнению с убытком в 285,59 млрд иен за аналогичный период предыдущего фингода. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистый убыток на уровне 16,60 млрд иен.

Операционная прибыль составила 75,68 млрд иен по сравнению с убытком в 153,93 млрд иен годом ранее. Рентабельность по операционной прибыли составила 3,8%.

Квартальная выручка Nissan увеличилась до 2,008 трлн иен по сравнению с 1,174 трлн иен годом ранее. Аналитики в среднем прогнозировали показатель на уровне 1,887 трлн иен.

В текущем фингоду Nissan прогнозирует чистую выручку на уровне 9,75 трлн иен и операционную прибыль 150 млрд иен. Компания улучшила прогноз чистой прибыли и теперь ожидает показатель на уровне 60 млрд иен по сравнению с предыдущим прогнозом в 120 млрд иен.

Акции Nissan подорожали на 3,9% по итогам торгов в среду. С начала года их стоимость увеличилась на 6%.

Nissan

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