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Honda увеличила квартальную выручку на 69%

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Honda Motor Co. в первом финансовом квартале, который закончился в июне, увеличил выручку на 69% в годовом измерении, в основном за счет роста продаж в Азии и Северной Америке.

Показатель вырос до 3,58 трлн иен ($32,97 млрд) с 2,12 трлн иен годом ранее.

Чистая прибыль Honda в апреле-июне составила 222,5 млрд иен по сравнению с чистым убытком в 80,87 млрд иен за аналогичный период предыдущего года. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль на уровне 102,64 млрд иен.

Операционная прибыль Honda составила 243,2 млрд иен по сравнению с операционным убытком в 113,7 млрд иен годом ранее.

Автомобильное подразделение Honda в минувшем финквартале получило операционную прибыль в размере 70,6 млрд иен против убытка в 195,9 млрд иен годом ранее. Операционная прибыль подразделения, занимающегося выпуском мотоциклов, увеличилась до 80,6 млрд иен с 11,2 млрд иен.

Увеличение продаж зафиксировано во всех регионах присутствия. Больше всего выручка выросла в Северной Америке и составила 2,108 трлн иен по сравнению с 1,140 трлн иен. В Азии этот показатель увеличился до 877,3 млрд иен с 533,4 млрд иен за аналогичный период прошлого года.

Honda также улучшила прогноз на текущий финансовый год, начавшийся в апреле 2021 года. Компания прогнозирует рост выручки на 17%, до 15,5 трлн иен по сравнению с ростом в 15%, озвученным ранее. Чистая прибыль, как ожидается, увеличится на 1,9% до 670 млрд иен по сравнению с ранее прогнозировавшимся снижением в 10%.

Акции Honda снизились в цене на 0,67% по итогам торгов в Токио в среду. Рыночная стоимость компании с начала года увеличилась на 23,3% и сейчас составляет около 6,2 трлн иен.

Honda Япония Северная Америка

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