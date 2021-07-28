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Покупка 7,85% AliExpress Russia обошлась РФПИ с партнерами в $194 млн

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Сумма сделки по покупке 7,85-процентной доли в совместном предприятии AliExpress Russia в рамках опциона, реализованного Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) с ближневосточными партнерами, составила $194 млн, сообщается в годовом отчете китайской Alibaba Group Holding Ltd.

Создание СП в сфере электронной коммерции AliExpress Russia было завершено РФПИ, Alibaba, "Мегафоном" и Mail.ru Group в октябре 2019 года. Тогда РФПИ зарезервировал право на приобретение 7,85% акций СП у Alibaba.

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В начале 2021 года РФПИ сообщил о реализации опциона на покупку этого пакета. В сделку российский фонд привлек Mubadala Investment Company из ОАЭ и ряд других суверенных фондов Ближнего Востока. Финансовые параметры сделки не раскрывались.

Исходя из стоимости 7,85% AliExpress Russia в $194 млн, вся компания была оценена примерно в $2,47 млрд.

Доли акционеров в AliExpress Russia сейчас распределяются следующим образом: у Alibaba Group - чуть меньше 48%, у "Мегафона" - 24,3%, у Mail.ru Group - 15%, у РФПИ до реализации опциона было 5%, после доля фонда и партнеров выросла до 12,85%.

РФПИ AliExpress Russia Alibaba

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