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Рост зарплат в РФ в реальном выражении в мае составил 3,3%

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в мае 2021 года составил 3,3% в годовом выражении после повышения на 7,8% в апреле, на 1,8% в марте, на 2% в феврале и на 0,1% в январе, сообщил в среду Росстат.

Замедление годового роста зарплат в мае отчасти объясняется более высокой базой - в мае 2020 года зарплаты выросли на 1% в реальном выражении к маю 2019 года, в то время как в апреле 2020 года было снижение на 2%.

В целом за январь-май 2021 года зарплаты в реальном выражении выросли на 3% к аналогичному периоду 2020 года.

По данным Росстата, среднемесячная заработная плата в РФ в номинальном выражении в мае 2021 года составила 56 171 рубль против 56 614 рублей в апреле 2021 года (снижение в номинальном выражении на 1%) и 50 747 рублей в мае 2020 года (рост на 9,5%).

Действующий официальный прогноз правительства по росту реальных заработных плат в 2021 году равняется 3,2%. В 2020 году зарплаты в реальном выражении выросли на 3,8%.

Росстат

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