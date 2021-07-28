Реальные располагаемые доходы россиян во II квартале ожидаемо скакнули на 6,8%

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Рост реальных располагаемых доходов населения РФ во II квартале 2021 года составил 6,8% в годовом сравнении после падения на 3,7% в I квартале, говорится в докладе Росстата за I полугодие.

В целом за I полугодие 2021 года реальные располагаемые доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) выросли на 1,7% к I полугодию 2020 года.

Рост во II квартале был ожидаем и объясняется низкой базой прошлого года - падение во II квартале 2020 года составляло 7,1% в годовом сравнении, в I полугодии 2020 года было снижение на 2,9%.

Таким образом, несмотря на существенный рост, реальные располагаемые доходы во II квартале 2021 года были все еще ниже на 0,8% уровня II квартала 2019-го, а в целом за I полугодие проседание к I полугодию 2019 года составляет 1,2%.

Росстат немного уточнил оценку снижения реальных располагаемых доходов за 2020 год - до 2,8% с 3,0%.

Минэкономразвития ожидает роста реальных располагаемых доходов населения в 2021 году на 3,0%. Эксперты более скромно оценивают возможный рост в текущем году: консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце июня, по росту доходов в 2021 году равняется 1,6%.