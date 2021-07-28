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Минэкономразвития ждет, что экономика РФ продолжит расти до конца года

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Экономика РФ в июне превысила допандемийный уровень IV квартала 2019 года, но потенциал восстановления еще не исчерпан, до конца года ожидается продолжение роста, заявила замглавы Минэкономразвития РФ Полина Крючкова, комментируя доклад Росстата о ситуации в экономике в июне.

"В июне экономика вернулась к доковидным уровням. ВВП, по предварительной оценке, превысил уровень IV квартала 2019 года на 0,1%. В производстве выпуск ключевых несырьевых отраслей превышает допандемийные уровни. Из крупных отраслей в минусе только добыча полезных ископаемых в условиях действия соглашения ОПЕК+, однако и здесь наблюдается постепенное восстановление. Потребительский спрос, по нашей оценке, пока чуть ниже допандемийных уровней, в основном - за счет сферы услуг", - приводится ее комментарий в сообщении министерства.

"В целом потенциал восстановления пока не исчерпан - до конца года ожидаем дальнейший рост экономики", - подчеркнула Крючкова, которая в том числе курирует макропрогнозирование в министерстве.

"В дальнейшем ключевым условием выхода на траекторию устойчивого роста является расширение инвестиционной активности", - добавила замминистра.

Минэкономразвития Полина Крючкова Росстат

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