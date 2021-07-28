Безработица в РФ в июне снизилась до 4,8% и приблизилась к доковидному уровню

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Общая численность безработных в России в июне 2021 года составила 3 млн 579 тысяч человек, что на 106 тысяч меньше, чем в мае этого года, сообщил в среду Росстат.

Снижение числа безработных фиксируется десятый месяц подряд. Показатель за июнь - минимальный с марта 2020 года, когда численность безработных составляла 3 млн 485 тыс. человек.

Уровень безработицы в июне составил 4,8%, понизившись с 4,9% в мае, 5,2% в апреле, 5,4% в марте, 5,7% в феврале, 5,8% в январе.

В декабре 2020 года уровень безработицы составлял 5,9%, в ноябре - 6,1%, в октябре и сентябре - 6,3%, в августе - 6,4%, в июле 6,3%, в июне - 6,2%, в мае - 6,1%, в апреле - 5,8%, в марте - 4,7%.

Как сообщалось, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, правительство к концу 2021 года должно добиться снижения безработицы до докризисного уровня (4,7%).

Минимальный уровень безработицы за всю историю наблюдений с 1991 года был зафиксирован в августе 2019 года: тогда он составил 4,3%.