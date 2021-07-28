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Ресторанный рынок РФ в июне вырос на 73,6%

Ресторанный рынок РФ в июне вырос на 73,6%
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Оборот ресторанов, кафе и баров в России в июне 2021 года увеличился на 73,6% по сравнению с июнем 2020 года, до 149,8 млрд рублей, сообщил Росстат.

По сравнению с предыдущим месяцем оборот предприятий общепита в июне снизился на 1% (в мае к апрелю наблюдался рост на 0,8%, в апреле к марту - на 3,4%).

Во II квартале объем ресторанного рынка вырос вдвое (на 99,5%) по сравнению с прошлогодним показателем, до 448,1 млрд рублей. Самой высокой была динамика в апреле и мае (рост в 2,2 раза оба месяца) на фоне низкой базы прошлого года: из-за локдауна в апреле 2020 года оборот ресторанного рынка сократился на 54,5%, в мае - на 55,1%. В июне прошлого года падение составляло 46,2%.

По итогам первого полугодия российский ресторанный рынок увеличился на 30,8%, до 853 млрд рублей.

В 2020 году, по данным Росстата, оборот ресторанов, кафе и баров упал на 22,6% (до 1 трлн 444,2 млрд рублей).

Росстат

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