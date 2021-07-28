Минсельхоз РФ отметил, что цены на хлеб находятся на стабильном уровне

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Цены на хлебопекарную продукцию в России находятся на стабильном уровне, сообщает Минсельхоз

"Так, за последний год отпускные цены на хлеб из пшеничной муки выросли на 4,3%, на хлеб из ржано-пшеничной муки - на 6,1%, - уточняется в сообщении. - Стоимость пшеничной муки с начала года упала на 4,7%, что также сдерживает рост цен на хлеб".

Кроме того, в настоящее время хлебопекарным и мукомольным предприятиям предоставляются субсидии на компенсацию затрат при производстве, напоминает ведомство. Эта поддержка востребована: в регионах освоено 81,22% средств для поддержки мукомольных предприятий и 50,85% - хлебопекарных.

Как сообщалось, на субсидирование мукомолов и хлебопеков выделено 4,7 млрд рублей.