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Фондовые индексы США изменились разнонаправленно после заседания ФРС

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в среду разнонаправленной динамикой, трейдеры оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 27-28 июля.

Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

Федрезерв сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд, в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд, "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности".

Федрезерв подтвердил, что готов использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для поддержки экономики США в это сложное время, содействуя движению к целям максимальной занятости и ценовой стабильности.

В центре внимания трейдеров также остается сезон отчетности. Прибыль 89% входящих в индекс S&P компаний, которые уже отчитались о результатах, превзошла ожидания аналитиков, согласно данным Refinitiv.

Акции Microsoft Corp. подешевели на 0,1%. Компания по итогам 2021 финансового года, который завершился 30 июня, получила рекордные чистую прибыль и выручку.

Цена акций Alphabet Inc. выросла на 3,2%. Холдинговая компания Google увеличила чистую прибыль во втором квартале 2021 года почти в три раза, при этом ее выручка поднялась на 62%, до очередного рекорда.

Бумаги Apple Inc. подешевели на 1,2%, хотя производитель iPhone увеличил чистую прибыль в третьем финансовом квартале на 93%, выручку - на 36%, причем оба показателя превзошли прогнозы рынка.

Цена бумаг Visa Inc. уменьшилась на 1,6%, несмотря на то, что оператор крупнейшей в США платежной системы увеличил чистую прибыль в третьем финансовом квартале на 9%, выручку - на 27%.

Акции McDonald's Corp. подешевели на 1,9%, хотя крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания во втором квартале увеличила чистую прибыль в 4,6 раза, при этом выручка выросла на 57% и превзошла как прогнозы аналитиков, так и показатели за тот же период допандемийного 2019 года.

Котировки акций Mondelez International Inc. уменьшились на 2,8%. Один из крупнейших мировых производителей снеков и кондитерских изделий увеличил чистую прибыль почти вдвое и отчитался о росте выручки во втором квартале на фоне активного спроса со стороны потребителей.

Бумаги Starbucks Corp. потеряли в цене 2,9%. Компания, владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, в третьем квартале 2021 финансового года вернулась на прибыльный уровень и получила выручку выше прогнозов рынка.

Котировки бумаг Pfizer Inc. выросли на 3,2%. Американская фармкомпания увеличила чистую прибыль на 59% во втором квартале 2021 года, выручку - почти вдвое, а также улучшила годовые прогнозы, ожидая более высоких, чем предполагалось ранее, доходов от продажи вакцины от COVID-19.

Акции Advanced Micro Devices (AMD) подорожали на 7,6%. Американский производитель микрочипов увеличил чистую прибыль во втором квартале в 4,5 раза, выручку - вдвое. Сильные квартальные результаты позволили AMD улучшить годовой прогноз выручки.

Бумаги Boeing Co. поднялись в цене на 4,2%. Один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники неожиданно завершил второй квартал с прибылью, при этом выручка выросла на 44% и превзошла прогноз.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов опустился на 127,59 пункта (0,36%) и составил 34930,93 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял 0,82 пункта (0,02%), снизившись до 4400,64 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 102,01 пункта (0,7%) и составил 14762,58 пункта.

США

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