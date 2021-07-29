Brent подорожала до $75 за баррель

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут в четверг после подъема в среду до двухнедельных максимумов на данных о снижении запасов энергоносителей в США.

Как сообщило Минэнерго страны, запасы нефти на прошлой неделе сократились на 4,1 млн баррелей, до минимального уровня с января 2020 года, бензина - на 2,3 млн баррелей, дистиллятов - на 3,1 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения запасов нефти на 2,5 млн баррелей, бензина - на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - на 1,6 млн баррелей.

Резервы в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, уменьшились за неделю на 1,3 млн баррелей.

Сокращение запасов нефти, бензина и дистиллятов в США показывает, что спрос на энергоносители в стране остается высоким, несмотря на возобновившийся рост заболеваемости COVID-19.

К 8:10 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,26 (0,35%), до $75 за баррель. За предыдущую сессию Brent подорожала на $0,26 (0,4%), до $74,74 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,28 (0,39%), до $72,67 за баррель. В среду контракт подорожал на $0,74 (1%), до $72,39 за баррель.

Эксперты полагают, что глобальные запасы нефти будут сокращаться в течение оставшейся части текущего года на фоне восстановления экономик стран, являющихся крупными потребителями энергоносителей, от последствий пандемии. При этом они предупреждают, что быстрое распространение нового штамма COVID-19 "дельта" будет ограничивать спрос в краткосрочной перспективе.

"Нефтяной рынок, вероятно, будет оставаться в подвешенном состоянии некоторое время, - отмечает аналитик ING Groep в Сингапуре Уоррен Паттерсон. - Неопределенность в отношении картины спроса сохраняется, поскольку заболеваемость COVID-19 в мире продолжает расти".