Brent подорожала до $76,17 за баррель

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти эталонных марок в пятницу меняются разнонаправленно. В четверг они выросли до максимумов более чем за две недели.

К 17:44 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,12 (0,16%), до $76,17 за баррель. Срок действия сентябрьских фьючерсов истекает с закрытием рынка в пятницу. Более активно торгуемые октябрьские контракты подешевели в ходе торгов в пятницу на $0,24 (0,32%) - до $74,86 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,26 (0,35%), до $73,36 за баррель.

По итогам недели цены фьючерсов на обе марки могут продемонстрировать рост на фоне оптимизма по поводу увеличения спроса. Поддержку рынку также оказывают надежды на то, что темпы вакцинации позволят ослабить негативное воздействие роста числа заражений коронавирусом в мире, отмечает CNBC.

Как Brent, так и WTI в четверг продемонстрировали самый значительный однодневный рост в долларовом и процентном выражении с 22 июля, достигнув максимальных уровней с 13 июля, по данным Dow Jones Market. Обе марки могут завершить текущую неделю подъемом примерно на 2%, пишет Trading Economics.

Поддержку котировкам оказали опубликованные ранее на этой неделе данные о снижении запасов энергоносителей в США.

Запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 4,1 млн баррелей, до минимального уровня с января 2020 года, бензина - на 2,3 млн баррелей, дистиллятов - на 3,1 млн баррелей, сообщило Минэнерго в среду. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения запасов нефти на 2,5 млн баррелей, бензина - на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - на 1,6 млн баррелей. Резервы в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уменьшились за неделю на 1,3 млн баррелей.