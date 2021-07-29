"Мосбиржа" отметила связь активности частных инвесторов и спортивных соревнований

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Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Во время крупных спортивных соревнований частные инвесторы снижают активность на фондовом рынке, сообщил на вебинаре для прессы директор департамента рынка акций "Московской биржи" Борис Блохин.

По его словам, это не критично для рынка и означает, что чем больше рынок становится наполненным розничным инвестором, тем больше на нем начинают складываться паттерны, которые свойственны обычным людям.

"Первый момент мы такой обнаружили, когда в России проходил чемпионат мира по футболу. У нас есть команда, которая анализирует рынок с точки зрения ликвидности, как люди ведут себя в разные часы, потому что мы стараемся, чтобы в любой момент времени была максимальная ликвидность. Мы действительно первый раз столкнулись с этим, когда чемпионат мира был у нас в стране. Когда проходили матчи сборной, снижалась активность именно физлиц, все смотрели", - отметил он.

По словам эксперта, сейчас на рынке наблюдается "меньший, но похожий эффект", хотя Олимпийские игры проходят в Токио, у которого шесть часов разницы по времени с Москвой.

"Естественно, многие инвесторы очень любят спорт, смотрят трансляции, это каким-то образом отвлекает от инвестиций. Но это абсолютно не критично, это просто такой момент, что чем больше рынок становится наполненным массовым частным инвестором, тем больше на нем начинают складываться паттерны, которые свойственны людям", - пояснил Блохин.