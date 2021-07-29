Бензин в России с 20 по 26 июля подорожал на 13 копеек

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Потребительские цены на автомобильный бензин в РФ с 20 по 26 июля выросли на 13 копеек, на дизельное топливо - на 10 копеек, свидетельствуют данные Росстата.

Рост цен на бензин ускорился до 0,3% с 0,2% неделей ранее и 0,1% двумя неделями ранее.

Бензин с начала месяца к 26 июля подорожал на 0,7%, с начала года - на 5,2% (при инфляции за этот период в 4,6%). Дизтопливо с начала месяца подорожало также на 0,7%, с начала года - на 3,3%.

Стоимость литра бензина в среднем по стране на 26 июля составляла 48,44 руб. (на 19 июля - 48,31 руб.), в том числе марки АИ-92 - 45,63 руб. (45,52 руб.), АИ-95 - 49,36 руб. (49,24 руб.), АИ-98 - 56,53 руб. (56,32 руб.).

Дизтопливо на 26 июля стоило в среднем 50,28 руб. (на 19 июля - 50,18 руб.).

Производство бензина в России с 19 по 25 июля выросло на 1,9% к предыдущей неделе и составило 763,4 тыс. тонн. Выпуск дизельного топлива вырос на 1,0% до 1 млн 443,6 тыс. тонн.

Как сообщалось, по итогам 2020 года цены на бензин в России выросли значительно ниже инфляции (4,9%) - на 2,5%.