ООО "Ника" займется добычей технического золота на Чукотке

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - ООО "Ника" в статусе резидента Арктической зоны РФ реализует проект по добыче технического золота вблизи реки Средняя Орловка на территории Анадырского района Чукотского АО.

В сообщении департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского АО говорится, что содействие в реализации проекта оказывает "Управляющая компания "ТОР "Чукотка". Стоимость инвестпроекта составит 34,5 млн рублей.

На сегодняшний день резиденты всех преференциальных режимов на территории Чукотки по соглашениям с Корпорацией развития Дальнего Востока инвестировали в экономику региона 10 млрд рублей, создав более 1,7 тыс. рабочих мест. Общая стоимость реализуемых инвесторами проектов составляет 620 млрд рублей, запланировано создание 6,8 тыс. рабочих мест.