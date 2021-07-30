Сергей Кобзев сменил Анатолия Краснощека на посту первого замглавы РЖД
Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Сергей Кобзев сменил Анатолия Краснощека на посту первого замглавы ОАО "Российские железные дороги".
В сообщении монополии подчеркивается, что Краснощек назначен старшим советником главы РЖД.
"Решением совета директоров (замглавы компании - главный инженер - ИФ) Сергей Кобзев назначен первым заместителем генерального директора", - отмечает перевозчик
Кроме того, заместитель генерального директора - начальник центральной дирекции инфраструктуры Геннадий Верховых принял решение об уходе на пенсию.