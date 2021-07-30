Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:21Заразились
на 29.07В России 6 218 502+23 270В мире 196 582 301+613 991

Сергей Кобзев сменил Анатолия Краснощека на посту первого замглавы РЖД

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Сергей Кобзев сменил Анатолия Краснощека на посту первого замглавы ОАО "Российские железные дороги".

В сообщении монополии подчеркивается, что Краснощек назначен старшим советником главы РЖД.

"Решением совета директоров (замглавы компании - главный инженер - ИФ) Сергей Кобзев назначен первым заместителем генерального директора", - отмечает перевозчик

Кроме того, заместитель генерального директора - начальник центральной дирекции инфраструктуры Геннадий Верховых принял решение об уходе на пенсию.

РЖД

Новости

Рубль на старте торгов в пятницу слегка снижается к доллару и евро

Рынок акций США вырос несмотря на слабые экономические данные

Европейские индексы выросли на отчетах компаний и итогах заседания ФРС

Европейские индексы выросли на отчетах компаний и итогах заседания ФРС

Цена газа в Европе взлетела до $505 за тысячу кубометров

"НОВАТЭК" в начале 2023 года запустит нефтяную залежь Харбейского месторождения

"Норникель" оспорит иск Росрыболовства и методику расчета ущерба

Росрыболовство подало иск к структуре "Норникеля" на 58,7 млрд руб.

Росрыболовство подало иск к структуре "Норникеля" на 58,7 млрд руб.

Цена газа в Европе превысила $500/тыс. "кубов" вслед за ралли в Азии

Международный арбитраж присудил взыскать с РФ $2,6 млрд в пользу "ЮКОС-Кэпитал"

Авиакомпании "Россия" разрешили летать в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

Авиакомпании "Россия" разрешили летать в Хургаду и Шарм-эль-Шейх
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');