"Магнит" начал производство кулинарии для магазинов "у дома"

Ритейлер также рассматривает строительство фабрик-кухонь

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" начал производство готовой кулинарии для магазинов формата "у дома" на базе супермаркетов "Магнит Семейный".

Продукция готовится на уже имеющихся мощностях супермаркетов, дополнительно было приобретено только упаковочное оборудование, говорится в сообщении компании.

Пилотный проект реализован в Краснодаре и Мурманске, покупателям доступен широкий ассортимент готовых блюд, который закрывает основные потребительские сценарии (завтрак, обед, ужин, перекусы). В ассортименте представлено около 40 позиций: первые и вторые блюда, салаты, еда на завтрак и легкий перекус на ходу, а также напитки – морсы и свежевыжатые соки.

В ближайшее время "Магнит" планирует запустить отдельный бренд для собственной кулинарии.

В настоящее время кулинария собственного производства поставляется почти в 50 магазинов в Краснодаре и Мурманске. По итогам пилотного проекта "Магнит" примет решение о масштабировании и расширении географии и числа торговых точек.

"Мы отвечаем на один из главных мировых трендов – рост популярности продукции ready-to-eat и ready-to-cook. Мы планируем улучшать предложение в готовой кулинарии для формата "у дома" и наращивать объемы производства. Мы также рассматриваем и альтернативные варианты развития проекта, в частности через строительство собственных фабрик-кухонь", - сказал заместитель генерального директора, директор розничной сети "Магнита" Руслан Исмаилов (его слова приводятся в сообщении).

"Магнит" – крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России. На конец июня сеть компании объединяла 22 344 магазина (включая 15 348 магазинов "у дома"). Выручка ритейлера по итогам первого полугодия выросла на 7,7%, до 822,23 млрд рублей.