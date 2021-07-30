ВТБ продал два участка земли в Москве за 13,4 млрд рублей

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Во II квартале 2021 года ВТБ продал за 13,4 млрд рублей два земельных участка в Москве, полученные в ходе урегулирования долга. Это говорится в отчете кредитной организации по МСФО.

Группа продала некоторые из небанковских дочерних компаний с суммой чистых активов в 11,3 млрд рублей за вознаграждение в 13,4 млрд рублей. Таким образом, прибыль от реализации этих активов составила 2,1 млрд рублей.

"Речь идет о двух земельных участках в Москве, которые были ранее получены банком ВТБ в результате урегулирования долга. В рамках работы с непрофильными активами во втором квартале 2021 года ВТБ реализовал данные объекты", - уточнил "Интерфаксу" представитель банка.

О получении земельного участка ВТБ ранее сообщал, комментируя появление в октябре 2020 года у группы контроля над ООО "МПЖБ-18". "Речь идет о земельном участке в Москве, который был получен банком ВТБ в результате урегулирования долга", - заявил ранее "Интерфаксу" представитель банка.