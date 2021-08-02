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Головная компания "Газпрома" за полгода заработала рекордную прибыль

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Головная компания ПАО "Газпром" в первом полугодии 2021 года получила около 716 млрд рублей чистой прибыли по российским стандартам (РСБУ). Об этом свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных компании.

Это максимальный показатель прибыли головной компании за всю историю акционерного общества.

За аналогичный период 2020 года у компании был убыток в 277 млрд рублей.

Ежеквартальный отчет с полугодовой бухгалтерской отчетностью "Газпром" опубликует через две недели.

Газпром

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