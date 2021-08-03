Цены на нефть остались стабильными после резкого падения накануне

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть стабильны во вторник после падения более чем на 3% по итогам предыдущей сессии.

Трейдеры опасаются, что быстрое распространение нового штамма COVID-19 "дельта" в странах Азии, включая Китай, вынудит государства вводить новые карантинные ограничения, что ослабит восстановление экономики региона и спрос на нефть.

"Распространение штамма "дельта" сдерживает нефтяной рынок, - отмечает экономист Oversea-Chinese Banking Corp. Хоуи Ли. - Кажется, потребление нефти в Азии начало ослабляться, и рынок, вероятно, будет консолидироваться до тех пор, пока у трейдеров не будет более четкой картины спроса".

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по Москве во вторник составляет $72,84 за баррель, что на $0,05 (0,07%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $2,52 (3,3%) – до $72,89 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $71,2 за баррель, что на $0,06 (0,08%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов уменьшилась на $2,69 (3,6%) – до $71,26 за баррель.

Власти Индонезии, являющейся крупнейшим потребителем бензина в Азии, сообщили в понедельник о продлении карантинных ограничений в ряде регионов до 9 августа из-за высокой заболеваемости COVID-19. За период с 3 по 25 июля - первой волны карантинных мер, введенных в стране после появления штамма "дельта", Индонезия сократила импорт бензина почти на четверть, сообщает агентство Bloomberg.