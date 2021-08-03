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SPAC "ВТБ Капитала", Орчела и FPP AM хочет привлечь $250 млн в США

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Emerging Markets Horizon Corp., специализированная компания по слияниям и поглощениям (SPAC) "ВТБ Капитала", его топ-менеджера Риккардо Орчела и FPP Asset Management, хочет привлечь около $250 млн на американском рынке.

Деньги ей нужны для покупки бизнеса в Центральной и Восточной Европе, СНГ или России. Подробности предстоящего размещения изложены в проспекте, который компания подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Компания планирует разместить ценные бумаги на Nasdaq. Каждый лот стоимостью $10 состоит из одной обыкновенной акции класса А и 1/3 погашаемого варранта. Один варрант дает владельцу право купить обыкновенную акцию класса А по цене $11,5 за штуку. Базовый объем предложения - $250 млн, в случае реализации опциона на переподписку он может вырасти до $287,5 млн. Привлеченные средства будут размещены на трастовом счете в J.P Morgan Chase Bank, пока Emerging Markets Horizon не найдет объект приобретения.

Андеррайтерами предложения выступают Citi и "ВТБ Капитал".

Учредителем EM Horizon Corp является EM Horizon Investments, которая контролируется вице-председателем "ВТБ Капитала" Риккардо Орчелом, структурой Nevsky Properties Limited (подконтрольна "ВТБ Капиталу") и инвесткомпанией FPP AM.

Орчел работает в ВТБ на различных руководящих позициях с 2011 года. Сейчас он занимает должность вице-председателя "ВТБ Капитала". С этого года входит в совет директоров "М.Видео-Эльдорадо".

Компания FPP AM специализируется на традиционных и альтернативных инвестициях в развивающиеся рынки. Ее основал выходец из Pictet Asset Management Джонатан Нейл, в число управляющих, согласно данным на сайте, входят Эльбек Муслимов, Дмитрий Акулов и Александр Соловьев.

EM Horizon будет искать цели для приобретения в регионе ЦВЕ, СНГ и РФ, фокусируясь на высокотехнологичных и ориентированных на потребительский спрос компаниях, сказано в проспекте.

В совет директоров Emerging Markets Horizon Corp., помимо Орчела, войдут Герберт Степич, много лет возглавлявший Raiffeisen Bank International, бывший CEO "М.Видео-Эльдорадо" Энрике Фернандес, основатель и президент Thomas Vendome Investement Жан-Пьер Тома (в прошлом - бывший спецпредставитель президента Франции по развитию отношений с РФ, в начале 2019 г. возглавил совет директоров "Русала", но ушел меньше чем через месяц - это было одно из требований OFAC для снятия санкций США с алюминиевого холдинга), а также CFO самой компании Бернард Абдельмалак из "ВТБ Капитала". Кроме того, будет создан консультативный комитет из топ-менеджеров "ВТБ Капитала" и FPP.

В проспекте сказано, что "некоторые участники (компании EM Horizon Investments - ИФ) находятся под секторальными санкциями или аффилированы с компаниями под секторальными санкциями (имеется в виду ВТБ, который наряду с другими российскими госбанками ограничен в привлечении долгосрочного капитала за рубежом - ИФ)", однако на саму EM Horizon Investments санкционные рестрикции не распространяются. При этом компания сочла необходимым предупредить инвесторов, что власти имеют полномочия для введения новых санкций на их усмотрение, а Россия - одна из стран, которую EM Horizon рассматривает для потенциальной сделки - является объектом санкционной политики США.

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