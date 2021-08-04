Европейские фондовые индексы выросли на корпоративной отчетности

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно выросли во вторник, завершив в плюсе вторую сессию подряд.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов поднялся на 0,2% и составил 465,38 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 прибавил 0,34%, французский CAC 40 - 0,72%, итальянский FTSE MIB - 0,02%, испанский IBEX 35 - 0,16%. Между тем германский DAX снизился на 0,09%,

Инвесторы анализировали очередную порцию финансовых отчетов крупных европейских компаний, а также продолжали внимательно следить за ситуацией с распространением нового штамма COVID-19 "дельта" в мире, пытаясь оценить потенциальные последствия для глобальной экономики.

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила в понедельник, что в Евросоюзе уже полностью вакцинированы от COVID-19, то есть сделали две прививки, 60% всего взрослого населения.

Она подчеркнула, что эти цифры ставят Европу в число мировых лидеров вакцинации. ЕС начал кампанию с запозданием, но процесс наверстывания был успешным.

При этом фон дер Ляйен призвала европейцев продолжать усилия и привиться всем по возможности, учитывая высокую опасность распространившегося варианта вируса "дельта".

Цены производителей в еврозоне в июне выросли на 1,4% относительно предыдущего месяца и на 10,2% в годовом выражении. Повышение цен в помесячном выражении зафиксировано тринадцатый месяц подряд. В мае цены увеличились на 1,3% и 9,6% соответственно. Эксперты в среднем ожидали повышения цен производителей также на 1,4% в помесячном выражении и на 10,3% относительно июня предыдущего года.

Котировки акций Societe Generale SA во вторник подскочили на 6,4%. Французский банк вернулся на прибыльный уровень во втором квартале 2021 года и увеличил выручку на 18%.

Акции Standard Chartered PLC подорожали на 1%. Британский банк увеличил доналоговую прибыль почти на 70% во втором квартале 2021 года и сообщил о возобновлении дивидендных выплат.

Цена бумаг BP Plc выросла на 5,6%. Британская нефтекомпания зафиксировала чистую прибыль в размере $3,12 млрд во втором квартале 2021 года по сравнению с чистым убытком в $16,85 млрд за тот же период годом ранее.

Бумаги Infineon Technologies AG подешевели на 0,4%. Германская компания, один из крупнейших в Европе производителей полупроводников, получила чистую прибыль в третьем квартале 2021 финансового года по сравнению с убытком годом ранее.

Капитализация Bayerische Motoren Werke AG упала на 5,2%. Германский автопроизводитель получил чистую прибыль в размере 4,79 млрд евро во втором квартале 2021 года после убытка в 212 млн евро годом ранее, когда компания столкнулась с серьезными трудностями из-за пандемии коронавируса.

Рыночная стоимость Stellantis NV увеличилась на 4,2%. Автопроизводитель, образованный в результате слияния Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) и PSA Group, в первом полугодии 2021 года получил выручку в 75,3 млрд евро на фоне активного спроса. Это первый полугодовой отчет компании, образованной в середине января 2021 года.

Акции A.P. Moeller-Maersk A/S потеряли в цене 1,3%, несмотря на то, что датская транспортно-логистическая компания улучшила прогнозы на 2021 год благодаря сильным результатам за второй квартал.

Котировки акций Sanofi SA опустились на 0,4%. Французская фармацевтическая компания покупает американскую биотехнологическую компанию Translate Bio, разработчика препаратов на основе матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК), за $3,2 млрд.