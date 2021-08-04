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ФАС наложила мораторий на расширение аптечной сети "Эркафарма" в Петербурге

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) наложила мораторий на расширение аптечной сети "Эркафарм" в Санкт-Петербурге в рамках сделки с АО "Катрен", которое увеличивает долю в "Эркафарме" до контрольной.

"В течение трёх лет со дня совершения сделки запрещено открывать новые аптечные пункты в г. Санкт-Петербурге. Открытие новых объектов по истечению срока необходимо осуществлять по предварительному согласию с антимонопольной службой", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, ФАС "в целях предупреждения и недопущения ограничения конкуренции на фармацевтическом рынке предписывает до совершения сделки сократить количество аптек, принадлежащих участникам сделки в Орловской области", следует из сообщения.

В июне фармдистрибьютор "Катрен" сообщил о приобретении 24% АО "УК "Эркафарм", управляющей сетью аптек "Доктор Столетов", "Озерки", "Самсон-фарма". На прошлой неделе ФАС сообщила об одобрении ходатайства АО "Катрен" о покупке еще 26% акций "Эркафарма". В совокупности с имеющимися в распоряжении "Катрена" акциями его доля в "Эркафарме" составит 50,01%.

По данным источника "Ведомостей", в рамках сделки "Эркафарм" привлечет 5 млрд рублей, за счет которых планирует в течение семи лет рассчитаться с долгами перед Сбербанком (около 5 млрд руб., по данным источника), а также основными поставщиками - ЦВ "Протек" и ФК "Пульс". Задолженность перед дистрибуторами может составлять 1,5 млрд и 2 млрд руб. соответственно.

По оценке DSM Group, "Эркафарм" по итогам 2020 года занимал третье место по выручке среди аптечных объединений РФ с долей рынка почти 5%.

Выручка "Катрена" в 2020 году выросла на 15,6%, до 212 млрд рублей, при общем росте фармацевтического рынка в оптовых ценах на 9,4%, чистая прибыль - более чем вдвое, до 4,8 млрд руб.

ФАС Катрен Эркафарм

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