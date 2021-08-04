Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,4-0,7%

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду ростом цен blue chips вслед за мировыми фондовыми площадками, сдерживающим фактором остается просевшая нефть из-за опасений по поводу быстрого распространения нового штамма COVID-19 "дельта" в странах Азии; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,4-0,7%, лидируют в росте акции "Русала".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3810,32 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1649,51 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,4%.

Доллар стоит 73,73 рубля (-0,01 рубля).

Подорожали акции UC Rusal (+1,4%), ВТБ (+1,1%), "Аэрофлота" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,8%), "Роснефти" (+0,8%), "Северстали" (+0,8%), АФК "Система" (+0,7%), расписки TCS Group (+0,7%), бумаги "АЛРОСА" (+0,6%), "ММК" (+0,6%), Polymetal (+0,6%), расписки Ozon (+0,6%), акции "МТС" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), "Газпрома" (+0,4%), ПАО "Полюс" (+0,4%), "Яндекса" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), Сбербанка (+0,2%).

Главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев полагает, что с учетом улучшения внешнего фона индекс МосБиржи после подъема выше 3800 пунктов может предпринять попытки развития роста к 3850 пунктам в случае сохранения положительного настроя на глобальных рынках.

Ключевые азиатские индексы растут во главе с Китаем после выхода более сильного, чем ожидалось, PMI в секторе услуг. Выходящая в среду статистика в США может дать инвесторам ориентир для оценки дальнейших шагов ФРС США относительно денежно-кредитной политики и мер стимулирования.

Комментарии аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в среду слабо позитивный, хотя давление на нефть продолжает оказывать распространение COVID-19-Delta в различных странах и возвращение ряда карантинных мер. В Китае объявили об ограничительных мерах в 20 городах для сдерживания распространения COVID-19-Delta. Ситуация в Китае создает неопределенность как для нефтяного спроса, так и потребления металлов. Глава медицинской Ассоциации Японии призвал к объявлению национальной чрезвычайной ситуации из-за продолжающегося роста заболеваемости COVID-19-Delta.

Однако поддержку нефти может оказать геополитический фактор. Великобритания заявляет, что "highly likely" (высоковероятно) Иран стоит за атакой на танкер у берегов Омана на прошлой неделе. Во вторник также поступили сообщения, что у берегов ОАЭ был захвачен танкер с нефтепродуктами и за этой атакой также могут стоять иранские силы.

В США в среду выйдут данные по занятости в частном секторе от ADP Services (ожидается 700 тыс. новых рабочих мест), индексы деловой активности в сфере услуг от Markit, а также индекс в сфере услуг от ISM. Минэнерго США опубликует недельные данные по запасам нефти и нефтепродуктов.

Индексы акций в США во вторник выросли на 0,6-0,8%, при этом S&P500 (+0,8%) закрылся на рекордном максимуме благодаря хорошей корпоративной отчетности и сильным экономическим данным.

Участники рынка находятся в ожидании новых катализаторов, способных придать направление движению рисковых активов. В пятницу Минтруда США обнародует данные о безработице в июле. Эксперты, опрошенные MarketWatch, в среднем прогнозируют увеличение количества рабочих мест в прошлом месяце на 845 тыс. В июне показатель вырос на 850 тыс.

Федеральная резервная система (ФРС) может приступить к сокращению объемов выкупа активов уже в октябре в случае улучшения ситуации на американском рынке труда, полагает член совета управляющих Федрезерва Кристофер Уоллер.

Если рост числа рабочих мест в США в июле и августе составит примерно по 800 тыс., американский рынок труда приблизится к докризисному уровню, и именно этого ждет Федрезерв, чтобы начать ужесточение денежно-кредитной политики, заявил Уоллер в интервью CNBC.

По словам Уоллера, ФРС могла бы уже в сентябре объявить, что планирует начать сокращение объемов выкупа активов и запустить этот процесс в октябре.

В среду позитивная динамика индексов акций преобладает в Азии (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,7%, гонконгский Hang Seng растет на 1,1%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 торгуется на уровне вторника).

Нефть утром в среду сохраняет попытки приостановить снижение, преобладавшее с начала недели на опасениях, что быстрое распространение нового штамма COVID-19 "дельта" в странах Азии приведет к ослаблению спроса на топливо.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $72,27 за баррель (-0,2% и -0,7% во вторник), сентябрьская цена WTI – $70,31 за баррель (-0,4% и -1% накануне).

Тем временем страны ОПЕК+ в условиях роста спроса на этой неделе начали ускоренно увеличивать добычу нефти: с 1 августа производство выросло на 400 тыс. б/с. Этот тренд продолжится до истечения ограничений, которые на данный момент составляют 5,8 млн б/с. При этом каждый месяц министры ОПЕК+ продолжат встречаться на предмет подтверждения оценки ситуации на рынке и адекватности принятого сценария.