Росстат зафиксировал дефляцию в РФ с 27 июля по 2 августа в 0,06%

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Значительное снижение цен на овощи в РФ в конце июля привело к дефляции в 0,06% с 27 июля по 2 августа после нулевой инфляции с 20 по 26 июля и символической дефляции в 0,01% с 13 по 19 июля, годовая инфляция ушла ниже 6,5% после пиковых 6,6% в начале июля.

Как сообщил в среду Росстат, дефляция в РФ с 27 июля по 2 августа составила 0,06% (с начала июня ведомство публикует недельную статистику с точностью до сотых). С округлением до десятых (как делалось раньше) недельная дефляция составила бы 0,1% - последний раз такая дефляция фиксировалась в середине сентября 2020 года.

С начала года инфляция ко 2 августу составили 4,53%, свидетельствуют данные Росстата.

За первые два дня августа цены снизились на 0,02% (при сохранении таких темпов дефляция в августе может составить порядка 0,3%, в то время как в августе 2020 года дефляция составила лишь 0,04%).

Росстат опубликует точные данные по месячной и годовой инфляции в июле в пятницу.

Из недельных данных Росстата следует, что на 2 августа годовая инфляция опустилась ниже 6,50% после 6,50% на 26 и 19 июля, 6,55% на 12 июля и пиковых 6,60% на 5 июля.

Цены на продукты и непродовольственные товары

По данным Росстата, цены на плодоовощную продукцию снизились с 27 июля по 2 августа на 3,1% (неделей ранее снижение составляло 2,8%), в том числе на морковь - на 11,3%, помидоры - на 7,0%, картофель - на 6,4%, огурцы - на 5,3%, лук - на 0,7%, яблоки - на 0,5%.

Значительно выросли с 27 июля по 2 августа цены на печенье - на 0,6%, стерилизованное молоко и соль - на 0,4%, говядину, свинину, макаронные изделия и вермишель - на 0,3%

Цены на подсолнечное масло и на сахар выросли на 0,1%, цены на мясо кур не изменились. Одновременно куриные яйца подешевели на 1,0%.

В группе наблюдаемых медикаментов за неделю подорожали: метамизол натрия (анальгин отечественный), корвалол, поливитамины без минералов отечественные - на 0,4%.

Среди непродовольственных товаров значительно выросли цены: на доски обрезные - на 1,5%, телевизоры - на 1,4%, электропылесосы - на 0,9%, металлочерепицу - на 0,6%.

Цены на автомобильный бензин увеличились за неделю на 0,2%, дизельное топливо - на 0,1%.

Средняя цена поездки на отдых в Турцию снизилась за неделю на 5,2%.

Июльское решение ЦБ РФ по ключевой ставке

Как сообщалось, Банк России в 23 июля принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов - с 5,5% до 6,5%. Это четвертое повышение ставки подряд - и самый широкий шаг в нынешнем цикле ужесточения денежно-кредитной политики (до этого были 25 б.п. и дважды 50 б.п.). Сразу на 100 пунктов ЦБ не поднимал ставку с декабря 2014 года.

Повысив ставку сразу на 100 б.п., ЦБ существенно смягчил сигнал - регулятор хоть и не возвестил скорое окончание цикла ужесточения ДКП, но теперь очередное повышение ставки уже не выглядит предопределенным заранее. Новый сигнал регулятора гласит: "При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях". В глоссарии ДКП под одним из ближайших подразумеваются три последующих заседания совета.

ЦБ 23 июля также повысил прогноз по инфляции на 2021 год до 5,7-6,2% с 4,7-5,2%, а на 2022 год - до 4,0-4,5% с 4,0%.

Прогноз правительства по инфляции значительно скромнее - 5% на 2021 год и 4% в 2022 году.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в конце июля - начале августа, по инфляции на 2021 год вырос до 5,9% с 5,7% по опросу месяц назад.