Инфляция в РФ с 20 по 26 июля была нулевой

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Снижение цен на овощи в РФ во второй половине июля привело к символической дефляции в 0,01% с 13 по 19 июля, а затем к нулевой инфляции с 20 по 26 июля, годовая инфляция при этом временно стабилизировалась на уровне 6,5%.

Как сообщил в среду Росстат, инфляция с 20 по 26 июля составила ровно 0,00% (с начала июня ведомство публикует недельную статистику с точностью до сотых) после снижения цен на 0,01% с 13 по 19 июля, роста цен на 0,06% с 6 по 12 июля и на 0,46% в "тарифную" первую неделю июля.

С начала июля инфляция составила 0,38%, с начала года - 4,59%, свидетельствуют данные Росстата.

Среднесуточная инфляция за 26 дней июля составила 0,015% (за аналогичный период июля 2020 года показатель составлял также 0,015%).

Как следует из среднесуточных данных Росстата, годовая инфляция в РФ на 26 июля осталась на уровне 6,50% - также, как и на 19 июля после 6,55% на 12 июля и пиковых 6,60% на 5 июля.

По данным Росстата, цены на плодоовощную продукцию снизились с 20 по 26 июля на 2,8% (неделей ранее снижение составляло 2,1%), в том числе на морковь - на 8,4%, картофель - на 7,5%, огурцы - на 5,4%, помидоры - на 4,3%, лук - на 1,9%. В то же время цены на капусту выросли на 0,2%, яблоки - на 0,1%.

Значительно выросли с 20 по 26 июля цены шоколадные конфеты - на 0,7%, вареную колбасу, сосиски, сардельки - на 0,5%, творог, гречневую крупу и вермишель - на 0,4%, свинину, черный чай, рис и макаронные изделия - на 0,3%.

Цены на мясо кур и на сахар выросли на 0,1%. Одновременно подсолнечное масло подешевело на 0,1%, куриные яйца - на 0,2%.

Цены на автомобильный бензин увеличились за неделю на 0,3%, дизельное топливо - на 0,2%.

Средняя цена поездки на отдых в Турцию снизилась за неделю на 5,3%.

Как сообщалось, Банк России в 23 июля принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов - с 5,5% до 6,5%. Это четвертое повышение ставки подряд - и самый широкий шаг в нынешнем цикле ужесточения денежно-кредитной политики (до этого были 25 б.п. и дважды 50 б.п.). Сразу на 100 пунктов ЦБ не поднимал ставку с декабря 2014 года.

Повысив ставку сразу на 100 б.п., ЦБ существенно смягчил сигнал - регулятор хоть и не возвестил скорое окончание цикла ужесточения ДКП, но теперь очередное повышение ставки уже не выглядит предопределенным заранее. Новый сигнал регулятора гласит: "При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях". В глоссарии ДКП под одним из ближайших подразумеваются три последующих заседания совета.

ЦБ 23 июля также повысил прогноз по инфляции на 2021 год до 5,7-6,2% с 4,7-5,2%, а на 2022 год - до 4,0-4,5% с 4,0%. Прогноз правительства по инфляции значительно скромнее - 5% на 2021 год и 4% в 2022 году.