Индексы США снизились на слабых данных по рынку труда

Нью-Йоркская фондовая биржа. Архивное фото Фото: Kena Betancur/VIEWpress/Getty Image

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы преимущественно снизились по итогам торгов в среду после публикации данных исследовательской организации Automatic Data Processing (ADP), указавших на неожиданное замедление темпов роста занятости в США в июле.

Согласно данным ADP, число рабочих мест в частном секторе экономики США в прошлом месяце увеличилось на 330 тыс. Июльский рост числа рабочих мест стал минимальным с февраля.

Экономисты в среднем прогнозировали повышение показателя на 695 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в июне число рабочих мест увеличилось на 680 тыс., а не на 692 тыс., как сообщалось первоначально.

В пятницу министерство труда США обнародует официальные данные о безработице в июле. По оценкам аналитиков, опрошенных MarketWatch, число рабочих мест в экономике США в прошлом месяце увеличилось на 845 тыс., а уровень безработицы снизился с 5,9% до 5,7%. Если данные Минтруда также не оправдают ожидания, рынок может воспринять это как сигнал к тому, что Федеральная резервная система (ФРС) будет придерживаться мягкой денежно-кредитной политики дольше, чем считалось ранее, отмечает MarketWatch.

В то же время зампредседателя Федрезерва Ричард Кларида заявил в среду, что ФРС начнет сворачивать мощные меры поддержки экономики с сокращения объемов выкупа облигаций, о котором объявит позднее в этом году, после чего уже в начале 2023 года может перейти к подъему базовой ставки. Выступая на вебинаре, организованном Институтом мировой экономики Петерсона, Кларида признал, что быстрое распространение нового штамма COVID-19 "дельта" несет в себе риски для экономики США, но нарисовал довольно оптимистичную картину на ближайшие годы. По его мнению, ситуация на американском рынке труда продолжит улучшаться, а инфляция будет держаться выше 2%, в результате чего "необходимые условия для того, чтобы ФРС могла повысить ставку, будут созданы к концу 2022 года", и это откроет путь для ее подъема с текущего уровня в 0-0,25% годовых в 2023 году.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в июле вырос до рекордных 64,1 пункта с 60,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM), опубликованные в среду. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предусматривал повышение индекса до 60,5 пункта. Значение индекса выше 50 пунктов говорит о росте деловой активности в сфере услуг, ниже - об ослаблении. Снятие карантинных ограничений привело к быстрому восстановлению активности в гостиничном бизнесе, сфере развлечений и туризме, пишет The Wall Street Journal.

Котировки акций General Motors Co. (GM) упали на 8,9% по итогам торгов в среду. Крупнейший американский автопроизводитель зафиксировал чистую прибыль в размере $2,79 млрд во втором квартале 2021 года после убытка годом ранее, увеличив выручку более чем вдвое.

Акции Lyft Inc. рухнули на 10,6%. Американский сервис заказа такси сократил чистый убыток во втором квартале 2021 года на 42% на фоне роста выручки более чем вдвое. Между тем годовой прогноз компании оказался хуже, чем рассчитывали аналитики.

Цена бумаг Amgen упала на 6,5%. Американская биотехнологическая компания сократила чистую прибыль во втором квартале почти в четыре раза, но увеличила выручку на 5%.

Бумаги Royal Caribbean Cruises Ltd. потеряли в цене 2,5%. Американский оператор круизов сократил чистый убыток во втором квартале 2021 года на 18% на фоне возобновления рейсов из портов США в конце июня после более чем годового простоя, выручка упала на 71%.

Капитализация Kraft Heinz Co. снизилась на 5,1%. Выручка одного из крупнейших в мире производителей продуктов питания во втором квартале 2021 года уменьшилась на 0,5%, но, тем не менее, оказалась лучше прогнозов.

Акции CVS Health Corp. подешевели на 2,9%. Американская сеть аптек, которой также принадлежит страховщик Aetna Inc., сократила чистую прибыль на 6,5% во втором квартале, но скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания рынка, и компания вновь повысила годовой прогноз.

Рыночная стоимость Occidental Petroleum Corp. уменьшилась на 2,8%. Американский сланцевый производитель сократил чистый убыток во втором квартале 2021 года в 3,5 раза по сравнению с предыдущим кварталом на фоне подъема цен на нефть и газ.

Цена бумаг Activision Blizzard повысилась на 2,1%. Американский разработчик видеоигр во втором квартале 2021 года увеличил чистую прибыль на 51%, при этом результаты превзошли ожидания рынка.

Котировки акций Nikola Corp. выросли на 3,8% после падения на 8,7% днем ранее на фоне ухудшения компанией прогноза поставок на 2021 года. Главный исполнительный директор Nikola Марк Рассел заявил в ходе телефонной конференции с инвесторами во вторник, что стартап сталкивается с многочисленными задержками при приобретении автокомпонентов. Главный финансовый директор компании Ким Брэди сообщил, что Nikola в этом году поставит клиентам лишь 25-50 электрогрузовиков, а не 50-100, как планировалось ранее.

Акции Lockheed Martin Corp. потеряли в цене 2,1%. Главный финансовый директор американского военно-промышленного концерна Кеннет Поссенриде покинул свой пост по личным причинам.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка опустился на 323,73 пункта (0,92%) и составил 34792,67 пункта. Standard & Poor's 500 потерял 20,49 пункта (0,46%), снизившись до 4402,66 пункта. Nasdaq Composite поднялся на 19,24 пункта (0,13%) и завершил торги на отметке 14780,53 пункта.