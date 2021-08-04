Рубль вечером несколько усилил темпы снижения к доллару и евро

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Доллар и евро растут на Московской бирже в среду вечером; рубль усилил темпы снижения к бивалютной корзине на фоне нефти, активно дешевеющей третий день подряд.

Курс доллара США составил 73,23 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 29 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,75 руб./EUR1, подорожав на 18,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 24,28 копейки - до 79,31 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько ускорил снижение к доллару и евро на вечерних торгах на фоне усилившей падение нефти. Котировки нефти падают после данных о запасах в США, выросших на прошлой неделе самыми быстрыми темпами с начала мая, в то время как аналитики прогнозировали их снижение. На ухудшение отношения инвесторов к риску также оказали влияние данные по рынку труда США.

Согласно данным ADP, число рабочих мест в частном секторе экономики США в прошлом месяце увеличилось на 330 тыс. Июльский рост числа рабочих мест стал минимальным с февраля. Экономисты в среднем прогнозировали повышение показателя на 695 тыс., по данным Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в июне число рабочих мест увеличилось на 680 тыс., а не на 692 тыс., как сообщалось первоначально.

В пятницу Минтруда США обнародует официальные данные о безработице в июле. По оценкам аналитиков, опрошенных MarketWatch, число рабочих мест в экономике США в прошлом месяце увеличилось на 845 тыс., а уровень безработицы снизился с 5,9% до 5,7%.

Решение Минфина РФ по увеличению объема покупки валюты

Ранее в ходе торгов среды рубль не отреагировал на решение Минфина увеличить в августе объем покупки валюты до максимальных в текущем году отметок.

Минфин РФ с 6 августа по 6 сентября направит на покупку валюты в рамках бюджетного правила 315,9 млрд рублей, сообщило ведомство. Объем ежедневных покупок составит эквивалент 14,4 млрд рублей, что примерно на 7% больше, чем в июле (13,5 млрд рублей). Таким образом, дневной объем в августе станет максимальным в 2021 году после возобновления покупок в январе.

Минфин в январе 2021 года вернулся к покупкам валюты после 10 месяцев продаж с ежедневным объемом 7,1 млрд рублей (106,3 млрд рублей). С 7 апреля и дневной, и общий объем вырос до максимального с начала возврата к покупкам - 8,4 млрд рублей (185,7 млрд рублей), в мае - вновь снизился до 6,5 млрд рублей (123,7 млрд рублей), в июне вырос до 10,5 млрд рублей (220,9 млрд рублей), в июле - до 13,5 млрд рублей (296 млрд рублей).

Как рассказала "Интерфаксу" руководитель управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" Варвара Пономарева, в первой половине дня курс пары "доллар-рубль" в моменте опускался до 72,7 руб./$1, но после полудня он был малоподвижным и находился вблизи 73 руб./$1, так как инвесторы ждали публикацию июльских данных по изменению числа занятых в США от ADP.

"Статистика оказалась существенно ниже ожиданий, как следствие, слабое восстановление рынка труда снижает опасения скорого ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Анонсированные сегодня объемы покупки валюты в рамках бюджетного правила оказались близкими к ожидаемым и не повлияли значительно на рубль, даже несмотря на достижение ими максимумов с января прошлого года. Что касается дальнейшей динамики рубля, то стоит отметить, что цифры от ADP часто расходятся с официальной статистикой, и рынок продолжит ждать данных от Минтруда США, которые должны быть опубликованы в пятницу. Если рост занятости действительно окажется низким, то ожидания скорого сворачивания программы покупки активов ослабнут, что должно поддержать рисковые активы, в том числе и рубль", - отмечает Пономарева.

Цены на нефть усилили снижение на торгах в среду после публикации доклада Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране за неделю, завершившуюся 30 июля.

Запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 3,6 млн баррелей, что является максимальным скачком с начала мая. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения на 4 млн баррелей.

Резервы бензинов в США уменьшились на 5,3 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 800 тыс. баррелей, сообщило Минэнерго. Аналитики ожидали сокращения запасов бензина на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - на 600 тыс. баррелей.

Цены на нефть

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по Москве снизилась на 2,8% - до $70,38 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) упала на 3,5% - до $68,09 за баррель.

Давление на рынок оказывает продолжающееся распространение нового штамма COVID-19 "дельта" в мире. Рост заболеваемости отмечается не только в азиатских странах, но и в США и Канаде, и эксперты опасаются, что ожидания повышения спроса на нефть в пик автомобильного сезона не оправдаются.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 5 августа на 8,67 копейки, до 72,7857 руб./$1, и уменьшил курс евро на 14,66 копейки, до 86,4112 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи опустился в среду на 6,39 копейки по отношению ко вторнику и составил 72,8577 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по Москве уменьшился на 4,91 копейки и составил 72,9365 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 772,48 млн, из которых $571,344 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 201,136 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 16,12 копейки, до 86,4155 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 14,24 копейки и составил 86,5 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR459,906 млн, из которых EUR132,578 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR327,328 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов снизились в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" упала на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 6,11% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 4 б.п. - до 6,59% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению со вторником, оставшись на отметках 6,88%, 7,2% и 7,3% соответственно.