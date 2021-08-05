Под плавучие АЭС для Баимского ГОКа предложили создать изолированную энергосистему

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - ФАС предложила вывести из-под госрегулирования тарифов проект ГК "Росатом" по строительству четырех плавучих атомных энергоблоков (ПЭБ) для снабжения Баимского ГОКа (принадлежит казахстанской KAZ Minerals) на Чукотке, пишет "Коммерсантъ".

Об этом изданию сообщил замгендиректора "Росатома" Вячеслав Рукша и добавил, что ограничения в законе "Об электроэнергетике" не позволяют госкорпорации заключить свободный двусторонний договор (СДД) на условиях take-or-pay. На Дальнем Востоке нет оптового энергорынка, тарифы на электроэнергию там регулируются государством, там можно заключить СДД, но только после запуска электростанции, отметил он. Поэтому ФАС предлагает создать на Дальнем Востоке новый вид энергосистемы - локальную изолированную энергосистему.

"Речь идет о случаях, когда в энергосистеме присутствуют только промышленные потребители и нет территориальных сетевых организаций", - объяснили изданию в ФАС. Внести поправки в законе необходимо до ноября, чтобы заключить СДД в I квартале 2022 года, отметил Рукша.

Подписание СДД необходимо "Росатому" для привлечения финансирования на строительство ПЭБов. Запуск Баимского ГОКа запланирован на 2026 год. "Росатом" обещает запустить ПЭБы на мысе Наглёйнгын к январю 2027 года. Стоимость строительства ПЭБов - более 140 млрд рублей (без НДС в ценах 2020 года). Срок СДД - 40 лет, полный тариф - 6,45 рубля за 1 кВт.ч (в ценах 2020 года). Ежегодно тариф будет индексироваться по инфляции. По оценкам Владимира Скляра из "ВТБ Капитала", при инфляции в 6,5% тариф к 2027 году может составить 8,56 рубля за 1 кВт.ч. По данным газеты, с мыса до ГОКа предлагается построить две ЛЭП 300 кВ.

Чтобы успеть поставить блоки к 2027 году, "Росатому" придется строить первые два корпуса на зарубежных верфях из-за высокой загрузки Балтзавода, заключить договор необходимо в сентябре-октябре, сказал Рукша. Корпуса будут строить в Китае или Южной Корее, сообщили источники издания и подтвердили в машиностроительном дивизионе "Росатома" - "Атомэнергомаше".

Однако Минэнерго выступает против поправок к закону "Об электроэнергетике" и создания "локальных изолированных систем". "Внесение изменений в 35-ФЗ не предполагается и не требуется, соответствующий доклад направлен компаниям и в правительство РФ", - заявили газете в министерстве. Там считают, что закон уже предусматривает возможность заключения СДД в технологически изолированных энергосистемах. А создание "локальных изолированных систем", в которых отсутствуют или ограничены условия для конкуренции, нарушит основополагающие принципы госрегулирования электроэнергетики.

В министерстве отметили, что схема энергоснабжения ГОКа, портовой инфраструктуры и автодороги уже предполагает переток мощности от Чаун-Билибинского энергоузла через строящуюся ЛЭП 110 кВ Певек-Билибино-Песчанка и не предполагает "монопоставщика". А "фиксировать невозможность появления новых потребителей и поставщиков" в течение 40 лет невозможно.

О необходимости править закон было известно еще на этапе обсуждений проекта, "Росатом" должен был лоббировать принятие поправок через Минэнерго и ФАС, говорит источник издания, знакомый с ситуацией. Поскольку сроки запуска сдвигаются вправо, Баимский ГОК, по данным газеты, задумывается о поиске альтернативы.