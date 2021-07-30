Путин одобрил идею об увеличении финансирования программы новых ядерных технологий

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение гендиректора ГК "Росатом" Алексея Лихачева об увеличении финансирования программы новых ядерных технологий до 2024 г. на 58,1%, до 552,7 млрд рублей. Об этом пишет в пятницу газета "Коммерсантъ".

Письмо с таким предложением Лихачев написал Путину 6 июля. В письме также говорится о возможности продления программы до 2030 г. для снижения нагрузки на бюджет, ссылается газета на документ.

По информации газеты, Путин одобрил эту инициативу, расписав документ на вице-премьера Александра Новака и первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко. Глава государства дал резолюцию: "Нужно двигаться вперед. Лихачев прав. Прошу предложить алгоритм согласованных действий".

"Письмо подтверждаем, резолюцию видели", - заявили изданию в "Росатоме".

Речь в письме Лихачева идет о программе "Развитие, техники, технологии и научных исследований" (РТТН). Она рассчитана на 2021-2024 гг. и предусматривает строительство референтных атомных блоков: двух блоков на реакторах ВВЭР-ТОИ на Курской АЭС-2, плавучих энергоблоков для Баимского ГОКа. По этой же программе строятся исследовательский реактор МБИР и реактор БРЕСТ-300 со свинцовым теплоносителем для развития технологий замкнутого ядерного цикла, а также развиваются технологии термоядерного синтеза.

Утвержденный объем финансирования РТТН на 2021-2024 годы составляет 349,5 млрд руб., из которых 84 млрд руб.- средства федерального бюджета (по 21 млрд рублей в год). По мнению Лихачева, пишет "Коммерсантъ", утвержденный объем "не позволит в обозримой перспективе сохранить имеющиеся у страны конкурентные преимущества в ряде областей – в первую очередь в области замыкания ядерного топливного цикла".

Глава "Росатома" считает, что на программу необходимо направить из бюджета еще 119,1 млрд руб. до 2024 года. Значительная часть средств будет потрачена на развитие технологий термоядерного синтеза (соисполнитель по направлению - Курчатовский институт и Минобрнауки), пишет он. Объем финансирования из внебюджетных источников вырастет на 93 млрд руб. При продлении программы до 2030 года Лихачев предложил дополнительно выделить из бюджета 5 млрд руб. в 2021 году (в том числе на разработку технологий термоядерного синтеза и новых материалов), а затем дополнительно по 25 млрд руб. в год, сообщает издание.

По данным газеты, схема финансирования РТТН пока обсуждается, но приоритет отдается варианту с продлением программы на шесть лет, до 2030 года.

Как сообщает "Коммерсантъ", часть предложений по увеличению финансирования проектов РТТН также вошла в новый проект госкорпорации "Новая атомная энергетика" до 2030 года. Его стоимость оценивается в 506,34 млрд руб. на 2021-2030 годы. В пояснительной записке к проекту говорилось, что увеличение финансирования необходимо для создания референтных энергоблоков для дальнейшего их экспорта за рубеж. В частности, к 2030 году госкорпорация рассчитывает стать лидером на мировом рынке малых АЭС с долей не менее 20%.