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"СПБ Биржа" наметила на осень IPO на своей площадке и на NASDAQ

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - "СПБ Биржа" (бывшая "Санкт-Петербургская биржа") планирует провести IPO и в России, на своей торговой площадке, и за рубежом, разместив депозитарные расписки на американской бирже NASDAQ, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По сведениям одного из них, биржа уже ведет согласование с американской Комиссией по ценным бумагам (SEC). На "СПБ Бирже" не комментируют эту информацию.

Биржа может выйти на IPO уже в 2021 году, а не в следующем, как планировалось ранее. Road show может начаться в середине октября, менеджмент рассчитывает, что стоимость группы составит $1,8-2,5 млрд, пишет издание. Для сравнения: капитализация "Московской биржи" (семь лет назад провела IPO в России на своей площадке) составляет около 400 млрд рублей ($5,4 млрд).

Основным организатором IPO "СПБ Биржи" выбран банк Goldman Sachs. В ходе размещения могут быть предложены 25% компании, в том числе акции действующих акционеров.

Акционеры "СПБ Биржи" 21 июля приняли решение о допэмиссии акций, которые будут размещены по открытой подписке. Уставный капитал будет увеличен вдвое путем размещения 114 млн акций. Сейчас основным акционером биржи является НП РТС (17,8%), у Совкомбанка - 12,9%, "Фридом финанс" - 12,8%, ВТБ - 10,77%, "Тинькофф" - 5%, венчурного фонда Amereus Group, управляющего деньгами основного владельца "Русской аквакультуры" Максима Воробьева,- 5,1%.

Планируемое размещение может стать первым выходом российского эмитента акций на зарубежную площадку. С 2013 года размещения за рубежом проводились российскими компаниями только через иностранные структуры (из последних - Ozon, Fix Price), отмечает "Коммерсантъ".

СПБ Биржа NASDAQ США Goldman Sachs

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