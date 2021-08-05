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Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,2%

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в четверг скорректировался вниз на фоне негативных сигналов с внешних площадок (нефть Brent упала к $70 за баррель) из-за продолжающегося распространения нового штамма COVID-19 "дельта" в мире, что вызывает опасения по поводу восстановления экономик; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1-0,2%, при этом подросли бумаги "Ростелекома" после выхода хорошего квартального отчета.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3 805,72 пункта (-0,1%), индекс РТС – 1 637,52 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 0,6%.

Доллар стоит 73,26 рубля (+0,09 рубля).

Подешевели акции "Татнефти" (-0,6%), расписки Ozon (-0,6%), бумаги "АЛРОСА" (-0,5%), АФК "Система" (-0,5%), "Газпрома" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "Роснефти" (-0,3%), Polymetal (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,2%), Сбербанка (-0,2% и -0,2% "префы"), "Норникеля" (-0,2%), "РусГидро" (-0,2%), "Газпром нефти" (-0,1%), "ММК" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%), ПАО "Полюс" (-0,1%), UC Rusal (-0,1%).

Подорожали акции "Яндекса" (+1%), "Ростелекома" (+0,5% и +0,4% "префы"), расписки TCS Group (+0,4%), бумаги "НЛМК" (+0,3%), "Северстали" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "Московской Биржи" (+0,2%).

Выручка "Ростелекома" во II квартале 2021 года увеличилась на 9% в годовом выражении (до 138,59 млрд рублей), сообщила компания. Показатель OIBDA возрос на 15% (до 55,94 млрд рублей), чистая прибыль выросла на 46% (до 11,17 млрд рублей).

Показатели оказались выше составленного "Интерфаксом" консенсус-прогноза, по которому выручка ожидалась в размере 137,87 млрд рублей, OIBDA - на уровне 54,4 млрд рублей, чистая прибыль – 9,44 млрд рублей.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, утренний внешний фон можно оценить как нейтрально негативный. В начале дня возможна просадка российских индексов с тестированием уровня 3800 пунктов по индексу МосБиржи в качестве поддержки. Провал котировок нефти был обеспечен неожиданным ростом ее запасов в США, теперь Brent пытается удержать рубеж $70 за баррель.

Германия сообщила в четверг о росте производственных заказов на 4,1% за июнь при ожиданиях роста на 1,9%. Великобритания в 11:30 по Москве опубликует индекс деловой активности в строительном секторе, Банк Англии в 14:00 по Москве объявит решение по ставке. В США в 15:30 по московскому времени выйдет статистика первичных обращений за пособием по безработице за прошлую неделю, а также торговый баланс за июнь.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов полагает, что риски ухода нефти Brent на более низкие уровни сохраняются.

Фьючерс на нефть Brent пока пытается удержаться у отметки $70 за баррель. Негативом для рынка выступают опасения относительно сохранения спроса на энергоносители в Азии, подкрепленные снижением инфляционных ожиданий по США. Публикация сильного ISM в секторе услуг США накануне помогла нефтяным котировкам лишь несколько сгладить потери. Не оказали заметной поддержки и недельные данные по запасам нефтепродуктов в США (запасы бензинов упали сразу на 5,3 млн баррелей ввиду роста загрузки НПЗ в стране, отражающих устойчивость спроса, вернувшегося к допандемийным уровням).

Некоторую поддержку рынку нефти в четверг оказывают рост напряженности на ближнем Востоке и прогнозы NOAA относительно высокой вероятности формирования ураганов в Атлантике, но в целом ценовая конъюнктура рынка нефти продолжает оставаться не вполне благоприятной. В четверг Brent постарается удержаться в целевом диапазоне $70-75 за баррель, но есть риски ухода котировок вниз из коридора, считает аналитик.

В США в среду индексы акций снизились на 0,5-0,9%, за исключением Nasdaq (+0,1%) после публикации данных исследовательской организации ADP - в июле число новых рабочих мест составило 330 тыс., при прогнозах на уровне 690-700 тыс.

Зампредседателя Федрезерва Ричард Кларида заявил в среду, что ФРС начнет сворачивать мощные меры поддержки экономики с сокращения объемов выкупа облигаций, о котором объявит позднее в этом году, после чего уже в начале 2023 года может перейти к подъему базовой ставки.

По его мнению, ситуация на американском рынке труда продолжит улучшаться, а инфляция будет держаться выше 2%, в результате чего "необходимые условия для того, чтобы ФРС могла повысить ставку, будут созданы к концу 2022 года", и это откроет путь для ее подъема с текущего уровня в 0-0,25% годовых в 2023 году.

В четверг в Азии динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский индекс Hang Seng теряет 1%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Объем заказов промышленных предприятий Германии в июне увеличился на 4,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики в среднем прогнозировали подъем всего на 1,9% после майского снижения на 3,7%, свидетельствуют данные Trading Economics.

В пятницу министерство труда США обнародует официальные данные о безработице в июле. По оценкам аналитиков, опрошенных MarketWatch, число рабочих мест в экономике США в прошлом месяце увеличилось на 845 тыс., а уровень безработицы снизился с 5,9% до 5,7%.

Если данные Минтруда также не оправдают ожидания, рынок может воспринять это как сигнал к тому, что Федеральная резервная система (ФРС) будет придерживаться мягкой денежно-кредитной политики дольше, чем считалось ранее, отмечает MarketWatch.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в четверг остаются под давлением продаж на данных о росте запасов топлива в США и разочаровывающей статистике по американскому рынку труда.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $70,01 за баррель (-0,5% и -2,8% в среду), сентябрьская цена WTI – $67,89 за баррель (-0,4% и -3,4% накануне).

Согласно статданным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,63 млн баррелей (ожидалось снижение на 3-4 млн), запасы бензина снизились на 5,29 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,1-1,5 млн), резервы дистиллятов увеличились на 0,832 млн баррелей (ожидалось сокращение на 0,5-0,6 млн).

Давление на нефтяные цены на этой неделе оказывает продолжающееся распространение нового штамма COVID-19 "дельта" в мире, которое вызывает у трейдеров опасения по поводу перспектив спроса на топливо, особенно в Китае, второй по величине экономике мира.

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