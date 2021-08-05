Банк "Санкт-Петербург" готов потратить 1,05 млрд рублей на очередной buyback

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" решил выкупить 14 млн обыкновенных акций по цене 75 рубля за акцию, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Таким образом, всего на выкуп акций может быть направлено 1,05 млрд рублей. Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже банку принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений: с 6 сентября по 5 октября 2021 года.

Банк "Санкт-Петербург" в рамках предыдущего buyback, который завершился в июне, выкупил 20,8 тыс. обыкновенных акций (или 0,004% голосов) по цене 58 рублей за одну ценную бумагу.

Кредитная организация планировала вернуться к обсуждению выкупа собственных акций во второй половине 2021 года.

Набсовет банка "Санкт-Петербург" дважды в год рассматривает вопрос о выкупе обыкновенных акций с рынка для повышения их ликвидности. Выкупленные акции кредитная организация гасит.

Основными акционерами банка "Санкт-Петербург" являются его топ-менеджеры, в том числе председатель правления Александр Савельев (26,21% голосов). Европейскому банку реконструкции и развития принадлежит 5,08% голосующих акций, группе East Capital - 4,56%, Norges bank (ЦБ Норвегии) - 2,47%, UBS - 2,47%, Credit Suisse - 1,34%.

Банк "Санкт-Петербург" по итогам второго квартала 2021 года занял 16-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".