Exxon допускает взятие обязательств по сокращению выбросов CO2 до нуля к 2050 г.

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Крупнейшая нефтегазовая компания США Exxon Mobil Corp. может взять на себя обязательство по сокращению выбросов CO2 до нулевого уровня к 2050 году, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Это станет серьезным изменением в стратегии Exxon, учитывая, что еще в марте 2020 года ее гендиректор Даррен Вудс называл подобные амбиции некоторых из европейских компаний исключительно "красивой конкуренцией", считая, что они не имеют под собой реальных оснований.

Теперь же Вудс и некоторые из членов совета директоров Exxon серьезно обсуждают этот вопрос, отмечают источники. Давление на компанию со стороны инвесторов, которые хотят от нее более активных действий в плане сокращения выбросов, растет. Ранее в этом году в совет директоров вошли три директора, выдвинутые хедж-фондом Engine No. 1, настаивавшим, чтобы Exxon поставила целью достижение углеродной нейтральности к 2050 году.

По словам источников, компания планирует обнародовать серию стратегических шагов, касающихся окружающей среды, до конца текущего года. Решения о том, чтобы взять на себя обязательство о сокращении выбросов до нуля к 2050 году пока не принято, отмечают источники.

Пресс-секретарь Exxon Кейси Нортон заявил, что компания готова содействовать декарбонизации секторов с высокими уровнями выбросами и поддерживает регулятивные меры, способствующие этому.

Вудс ранее заявлял, что Exxon поддерживает цели Парижского соглашения по климату.

Акции компании прибавляют в цене 1,1% на торгах в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла на 39%.