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Нефть незначительно дорожает в ходе торгов в пятницу

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок незначительно повышаются в ходе торгов в пятницу, однако опасения по поводу распространения нового штамма COVID-19 "дельта" в мире ограничивают подъем котировок.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:11 по московскому времени составила $71,37 за баррель, что на $0,08 (0,11%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $0,91 (1,3%) - до $71,29 за баррель.

Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени находились на уровне $69,15 за баррель, что на $0,06 (0,09%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,94 (1,4%) - до $69,09 за баррель.

Давление на рынок в последние дни оказывают опасения, связанные с ростом числа случаев заражения COVID-19 по всему миру из-за распространения нового штамма коронавируса "дельта", пишет аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер, которого цитирует MarketWatch.

"Хотя спрос в целом улучшался за последний год быстрее, чем ожидалось, рекордные показатели новых случаев (COVID-19) во многих странах могут остановить или даже частично свести на нет этот прогресс в ближайшие недели", - отмечает он.

В среду нефть существенно подешевела после публикации доклада министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране за неделю, завершившуюся 30 июля.

Запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 3,6 млн баррелей, что является максимальным скачком с начала мая. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения на 4 млн баррелей. Резервы бензина в США уменьшились на 5,3 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 800 тыс. баррелей, сообщило Минэнерго. Аналитики ожидали сокращения запасов бензина на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - на 600 тыс. баррелей.

Дополнительным негативным фактором для рынка стали опубликованные в среду данные исследовательской организации Automatic Data Processing (ADP), указавшие на неожиданное замедление темпов роста занятости в США в июле.

Участники рынка ждут публикации официальных данных о безработице в июле, которые министерство труда США обнародует позднее в пятницу. По оценкам аналитиков, опрошенных MarketWatch, число рабочих мест в экономике страны в прошлом месяце увеличилось на 845 тыс., а уровень безработицы снизился с 5,9% до 5,7%.

Brent WTI Коронавирус

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