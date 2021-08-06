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Brent подешевела до $70,67 за баррель

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти в пятницу перешли к снижению после роста в начале торгов. Давление на котировки оказывают опасения по поводу распространения штамма коронавируса "дельта" в мире.

К 18:28 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,62 (0,87%), до $70,67 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,89 (1,29%), до $68,2 за баррель.

За неделю Brent может потерять более 6%, что станет самым существенным падением с середины марта. Фьючерсы на WTI могут опуститься более чем на 8%, что станет максимальным спадом с октября 2020 года, пишет Trading Economics.

В среду нефть существенно подешевела после публикации доклада министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране за неделю, завершившуюся 30 июля. Запасы в стране на прошлой неделе выросли на 3,6 млн баррелей, что является максимальным скачком с начала мая. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения резервов на 4 млн баррелей.

Запасы бензина в США уменьшились на 5,3 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 800 тыс. баррелей, сообщило Минэнерго. Аналитики ожидали сокращения резервов бензина на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - на 600 тыс. баррелей.

Дополнительным негативным фактором для рынка стали опубликованные в среду данные исследовательской организации Automatic Data Processing (ADP), указавшие на неожиданное замедление темпов роста занятости в США в июле.

Brent WTI Минэнерго США коронавирус

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