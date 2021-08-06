"М.Видео" снизило до 8,1-8,2% ориентир ставки 1-го купона бондов объемом от 5 млрд руб.

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - ООО "МВ финанс" (дочерняя компания ПАО "М.Видео") снизило ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом не менее 5 млрд рублей до уровня 8,10-8,20% годовых с отметки не выше 8,25% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 8,35-8,45% годовых.

Сбор заявок проходит 6 августа с 11:00 до 15:00. Организаторами размещения выступают Альфа-банк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Россельхозбанк, Sber CIB, Совкомбанк. Поручитель по выпуску - ООО "МВМ", основная операционная компания группы "М.Видео-Эльдорадо".

Техразмещение запланировано на 11 августа.

В предыдущий раз компания выходила на первичный долговой рынок в апреле текущего года. ПАО "М.Видео" (эмитентом облигаций выступает дочерняя компания - ООО "МВ финанс") разместило 3-летние облигации серии 001Р-01 объемом 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,3% годовых, ей соответствует доходность к оферте через 2 года в размере 7,43% годовых. Купоны полугодовые.

Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 50 млрд рублей, зарегистрированной "Московской биржей" в конце марта. В рамках 10-летней программы облигации могут размещаться на срок до 5 лет.

Ранее сообщалось, что АКРА присвоило ПАО "М.Видео" и ООО "МВМ" рейтинг "A+(RU)" со "стабильным" прогнозом. Как отмечало агентство, кредитный рейтинг компании обусловлен сильной рыночной позицией, высокой оценкой бизнес-профиля, которая, в свою очередь, определяется существенной долей онлайн-продаж и тем, что сеть группы "М.Видео-Эльдорадо" сформирована из магазинов разных форматов и является частью логистической инфраструктуры для интернет-заказов, а также высокой узнаваемостью брендов "М.Видео" и "Эльдорадо". Кроме того, АКРА отмечает очень высокий уровень корпоративного управления группы, по мнению агентства, она реализует последовательную и успешную стратегию развития на продолжительном отрезке времени и имеет хорошо выстроенные практики корпоративного управления.

В настоящее время это единственный выпуск облигаций в обращении у компании.

Группа "М.Видео-Эльдорадо" - один из крупнейших ритейлеров на рынке бытовой техники и электроники в РФ. Компания была создана на базе ПАО "М.Видео" в апреле 2018 года, после того как "М.Видео" купила "Эльдорадо" у группы "Сафмар". Акции ПАО "М.Видео" обращаются на "Московской бирже".

50% акций ПАО "М.Видео" принадлежат компании Ericaria Holdings Limited, бенефициаром которой является Саид Гуцериев, 10% акций - у Weridge Investments Limited, которая является дочерней компанией ПАО "Сафмар Финансовые инвестиции", крупнейшим миноритарным акционером которого также является Саид Гуцериев. 15% акций принадлежат Media-Saturn-Holding GmbH, менее 1% акций владеет ООО "МВМ", контролируемое самим ПАО "М.Видео", 24% акций находятся в свободном обращении.