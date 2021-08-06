Доллар подорожал на 38 копеек

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Курс доллара усилил рост, курс евро - снижение на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине в условиях опережающего ослабления к доллару и возобновившей снижение нефти.

К 19:00 доллар подорожал на 38 копеек, до 73,45 рубля. Евро подешевел на 8,5 копейки, до 86,39 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 17,1 копейки - до 79,27 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил темпы снижения к доллару и роста в паре с евро вслед за их динамикой на глобальном рынке. Доллар укрепился к большинству мировых валют, в том числе, евро, на рынке Forex после выхода данных от министерства труда США, оказавшихся лучше прогнозов. Эти данные имеют существенное значение для рынков, в том числе, после "ястребиных" комментариев зампредседателя Федеральной резервной системы Ричарда Клариды на этой неделе.

По мнению Клариды, ситуация на американском рынке труда продолжит улучшаться, а инфляция будет держаться выше 2%, в результате чего "необходимые условия для того, чтобы ФРС могла повысить ставку, будут созданы к концу 2022 года", и это откроет путь для ее подъема с текущего уровня в 0-0,25% годовых в 2023 году.

Количество рабочих мест в экономике США в июле увеличилось на 943 тысяч, максимальными темпами за 11 месяцев, свидетельствуют данные Минтруда. В июне, согласно пересмотренным данным, показатель вырос на 938 тысяч, а не на 850 тысяч, как сообщалось ранее. Безработица в стране в прошлом месяце упала до 5,4%, минимального уровня с марта 2020 года, по сравнению с 5,9% в июне. Эксперты в среднем ожидали роста количества рабочих мест в июле на 870 тысяч и снижения безработицы до 5,7%.

Масштабная вакцинация против COVID-19 позволила Штатам снять многие карантинные ограничения, что привело к быстрому росту экономической активности и увеличению спроса на рабочую силу. Значительное увеличение числа рабочих мест отмечено в сфере развлечений и в гостиничном секторе, а также в сферах образования и профессиональных услуг.

Доля участия населения в рабочей силе в прошлом месяце выросла до 61,7% с 61,6% в июне. Средняя почасовая оплата труда в США в июле увеличилась на $0,11 (на 0,4%) относительно предыдущего месяца - до $30,54. По сравнению с июлем 2020 года она повысилась на 4%. Средняя продолжительность рабочей недели осталась на уровне 34,8 часа.

Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению на торгах в пятницу после первоначального роста. Давление на котировки оказывают опасения по поводу распространения нового штамма COVID-19 "дельта" в мире.

К 19:01 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне на 0,69%, до $70,8 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели в Нью-Йорке на 1,06%, до $68,36 за баррель.

За неделю Brent может потерять более 6%, что станет самым существенным падением с середины марта. Фьючерсы на WTI могут опуститься более чем на 8%, что станет максимальным спадом с октября 2020 года, пишет Trading Economics.

В среду нефть существенно подешевела после публикации доклада Министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране за неделю, завершившуюся 30 июля. Запасы в стране на прошлой неделе выросли на 3,6 млн баррелей, что является максимальным скачком с начала мая. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения резервов на 4 млн баррелей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) Банк России опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 3,76 копейки, до 73,1304 рубля за доллара и уменьшил курс евро на 19,08 копейки, до 86,4621 рубля за евро.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" подрос в пятницу на 1,59 копейки по отношению к четвергу и составил 73,1569 рубля. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 10,31 копейки и составил 73,2434 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 861,605 млн, из которых $506,262 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 355,343 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 21,59 копейки, до 86,3861 рубля за евро. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра"уменьшился на 19,34 копейки и составил 86,4089 рубля. Объем торгов евро к этому моменту составил 441,121 млн евро, из которых 127,974 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 313,147 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов выросли в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 24 базисных пункта (б.п.) - до 6,32% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 7 б.п. - до 6,58% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на отметках четверга - 6,88%, 7,21% и 7,3% годовых соответственно.