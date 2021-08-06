Индекс Мосбиржи опустился в район 3800 пунктов на фоне распродаж

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций в пятницу завершились снижением индексов под давлением распродаж на фоне подешевевшей нефти из-за укрепления доллара после выхода в США сильной статистики по рынку труда, приближающей срок ужесточения монетарной политики Федрезерва.

Индекс МосБиржи откатился в район 3800 пунктов, при этом локомотивом отката выступили акции "Газпрома" на корпоративных новостях.

По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 0,7%, до 3805,36 пункта (-0,7%). Индекс РТС упал на 1,2%, до 1632,87 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 2,2%.

Доллар подорожал на 37 копеек, до 73,44 рубля.

За первую неделю августа индексы РТС и МосБиржи выросли на 0,4-0,9%, доллар подорожал на 28 копеек.

Подешевели в пятницу акции "Яндекса" (-2,2%), "Газпрома" (-2%), "НЛМК" (-1,7%), "ММК" (-1,7%), ПАО "Полюс" (-1,7%), Polymetal (-1,7%), "Северстали" (-1,6%), "Норникеля" (-1,2%), "Татнефти" (-1,1%), "Интер РАО" (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,9%), "Московской Биржи" (-0,8%), "НОВАТЭКа" (-0,7%), АФК "Система" (-0,6%), UC Rusal (-0,5%), "Роснефти" (-0,4%), "Магнита" (-0,4%), "РусГидро" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,1%), "МТС" (-0,1%).

Поставки газа по газопроводу "Ямал-Европа" к вечеру четверга снизились более чем в два раза из-за аварии на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспортировке в ЯНАО.

В пятницу стало известно, что возгорание в здании завода ликвидировано.

Концерн сообщил, что анализирует последствия уренгойской аварии на поставки газа в России и Европе.

Подорожали акции Сбербанка (+1,4% и +0,9% "префы"), "Газпром нефти" (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,6%), расписки Ozon (+0,5%), бумаги "АЛРОСА" (+0,2%).

Сбербанк в июле получил 126,76 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ против 65,56 млрд рублей годом ранее и 106,85 млрд рублей в июне. Чистая прибыль банка за январь-июль выросла до 721,61 млрд рублей против 403,09 млрд рублей годом ранее.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, вышедшая в пятницу статистика по рынку труда США оказалась существенно лучше ожиданий, особенно безработица, упавшая до 5,4%. Индекс доллара отреагировал на это мощным восходящим импульсом, обновив недельный максимум.

На фоне укрепления доллара вновь развернулась вниз нефть, что оказало давление на российские активы. Также пессимизм можно списать и на фактор пятницы, когда многие инвесторы предпочитают сокращать позиции перед выходными из-за опасений реализации в ближайшие дни каких-либо рисков.

В пятницу в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng просел на 0,1%), однако вышла в "плюс" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 подросли на 0,04-0,5%) и нет единого вектора в США (индекс S&P 500 прибавляет 0,1%, Nasdaq просел на 0,5%).

В США вышла позитивная статистика по рынку труда за июль, которая приближает решение Федрезерва по ужесточению денежно-кредитной политики, что негативно для рынков акций и позитивно для доллара.

Число новых рабочих мест в США в июле составило 943 тыс., при прогнозах роста на 845-870 тыс. после июньского прироста на 850 тыс. Безработица упала до 5,4%, при прогнозах снижения до 5,7% с июньских 5,9%.

На нефтяном рынке цены вечером развернулись вниз из-за укрепления доллара и сохраняющихся опасений по поводу распространения нового штамма COVID-19 "дельта" в мире, цена Brent после дневного роста выше $72 за баррель откатилась ниже $71 за баррель.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $70,61 за баррель (-1% и +1,3% в четверг), сентябрьская цена WTI - $68,14 за баррель (-1,4% и +1,4% накануне).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Русская аквакультура" (-3,3%), ПАО "Казаньоргсинтез" (-3,3% и -7,8% "префы"), Petropavlovsk (-2,6%), ГДР Globaltrans (-3%).

Подорожали бумаги "Бест эффортс банка" (+39,8%), "префы" "Нижнекамскнефтехима" (+4,1%, акции ПАО "Белуга групп" (+3%), ГК "Самолет" (+2,8%), "ТГК-2" (+2,1%), Росдорбанка (+1,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 83,72 млрд рублей (из них 24,69 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 16,62 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,43 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").