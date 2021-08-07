Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 02:26Заразились
на 06.08В России 6 402 564+22 660В мире 200 924 905+687 940
Борьба13:30Мужчины, Финал  Россия БелоруссияПодробнееБокс08:00Мужчины, Финал  Куба РоссияПодробнееВелоспорт11:15Женщины, Финал  Великобритания Дания РоссияПодробнее

Fitch улучшило прогноз рейтинга "B" Украины до позитивного

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента в иностранной валюте Украины со стабильного до позитивного, подтвердив сам рейтинг на уровне "B".

Как отмечается в сообщении агентства в ночь на субботу, на это решение повлияли относительная устойчивость Украины к коронавирусному шоку и ожидаемое снижение госдолга к ВВП до 57% в 2021 году благодаря перевыполнению бюджета и восстановлению экономики.

Помимо того международные резервы Украины имеют тренд к росту, и страна восстановила доступ к коммерческому и МФО внешнему финансированию, несмотря на продолжающуюся задержку с траншем МВФ по программе stand by.

Fitch прогнозирует, что дефицит госбюджета снизится в 2021 году до 4% ВВП, указывая, что по итогам первого полугодия он составил 1,8% ВВП.

Агентство ожидает дальнейшего снижения дефицита до 3,2% ВВП в 2022 году благодаря "ресурсному" законопроекту.

Fitch также указывает, что денежные остатки правительства на конец июля в $2,0 млрд (82% из которых в валюте) и $2,7 млрд от нового распределения SDR МВФ помогут Украине пройти пик внешних выплат $2,2 млрд в сентябре и осуществить бюджетные расходы.

Агентство также указывает на умеренный прогресс в программе реформ со времени последнего пересмотра в феврале. Этого пока недостаточно для получения $0,7 млрд транша МВФ и EUR0,6 млрд макрофинпомощи ЕС, но часть этих средств, по оценкам Fitch, Украина получит в 2021 году, а программа stand by будет продолжена на 2022 год.

Агентство также прогнозирует рост ВВП Украины в 2021 году на 4,1% при инфляции 9,2% благодаря агросектору и росту доходов населения, хотя низкий уровень вакцинации сохраняет риски для такого прогноза.

По мнению Fitch, в 2022 году рост украинской экономики замедлится до 3,9% при инфляции 6%, а в 2023 году - до 3,5%.

Fitch Украина

Новости по теме

Новости

На Россию приходится две трети поставок вина из Грузии

На Россию приходится две трети поставок вина из Грузии

"Газпром" начал активно отбирать газ из хранилищ после пожара в Уренгое

"Газпром" начал активно отбирать газ из хранилищ после пожара в Уренгое

Путин пообещал повысить НДПИ для металлургов в 2022 году

Связанная с семьей Ткачева винодельня учредила компанию под ресторанный комплекс

Аграрии РФ ищут дополнительные возможности пополнения кормов. Обзор

Аграрии РФ ищут дополнительные возможности пополнения кормов. Обзор

Глава ВТБ Костин стал полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством"

Инфляция в РФ в июле замедлилась до 0,31% на фоне снижения цен на овощи и фрукты

Инфляция в РФ в июле замедлилась до 0,31% на фоне снижения цен на овощи и фрукты

Путин предложил Минстрою запасать готовые домокомплекты на случай ЧС

Росавиация дала допуск восьми авиакомпаниям к рейсам на курорты Египта

Росавиация дала допуск восьми авиакомпаниям к рейсам на курорты Египта

Fitch отзовет рейтинги "Мегафона" по причинам "делового характера"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');