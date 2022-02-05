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Fitch понизило прогноз рейтинга "B" Украины до "стабильного"

Fitch понизило прогноз рейтинга "B" Украины до "стабильного"
Фото: Aleksandr Gusev/Pacific Press/LightRocket via Getty Images

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с "позитивного" на "стабильный" и подтвердило РДЭ на уровне "B".

"Ожидания более продолжительного периода обострения напряженности в отношениях с Россией, повышенный риск конфликта, ограниченные условия финансирования, умеренный отток капитала и ослабление международных резервов повысили риски внешнего финансирования со времени нашего предыдущего обзора в августе", - поясняет агентство свое решение в релизе в ночь на субботу.

В августе Fitch Ratings улучшило прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента в иностранной валюте Украины со стабильного до позитивного, подтвердив сам рейтинг на уровне "B".

По мнению агентства, в 2022 году рост украинской экономики замедлится до 3,9% при инфляции 6%, а в 2023 году - до 3,5%.

Fitch Украина

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